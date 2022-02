Auto, Benaglia (Fim Cisl): “Puntare su industria 4.0 per sostenere innovazione”

ROMA. "Nessuno si aspetta la bacchetta magica, ma confidiamo su un governo sappia rispondere a questa grandissima sfida, che si elaborino proposte e che ci convochino per discuterne", spiega il capo dei metalmeccanici Cisl che lancia la proposta di una "Industria 4.0 per l'auto" per sostenere l'innovazione tecnologica nel settore. Lo dice Roberto Benaglia, segretario della Fim Cisl, intervistato da 'Avvenire'.

"Negli ultimi anni è stato molto efficace il piano industria 4.0 per dare impulso all'innovazione. Ora - prosegue - ci vorrebbe un 4.0 per l'auto. Bisogna incentivare la trasformazione tecnologica nelle aziende e con nuovi centri tecnologici, perché la componentistica è fatta da multinazionali ma anche da medie imprese che hanno bisogno di supporto. Servono crediti di imposta per investire, ma bisogna anche sapere dove farlo, ecco perché i centri di ricerca". Adnkronos.