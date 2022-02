Giorno del Ricordo, l'omaggio a Nella Reggente

TERMOLI. Nel Giorno del Ricordo diverse le iniziative a Termoli. «Ciò che avvenne nei territori dell’Istria e della Dalmazia – dichiara Gianni Meffe, Coordinatore per il Molise dell’Unione degli Istriani, - fu una vera e propria pulizia etnica che ancora oggi, come allora, viene giustificata se non appoggiata, da troppi italiani nonostante gli italiani e l’Italia, per volere di Tito, dovevano essere sradicati e cancellati da quelle terre che storicamente invece erano Italia. Queste parole vanno ripetute ad ogni occasione utile, perché come la goccia scava lentamente la roccia anche questa verità, che troppi vogliono cancellare, deve essere incisa nella memoria collettiva considerando che troppi, ancora oggi, provano a nascondere quanto avvenuto con tentativi di revisione inaccettabili e spesso basati su improbabili giustificazioni e attenuanti. Gesti di intolleranza, continua Meffe, che arrivano anche nel nostro Molise, dove alcune persone non identificate hanno strappato i manifesti che erano stati affissi a Trivento a ricordo delle vittime delle Foibe. Un gesto inqualificabile e da condannare in modo netto.

Quest’anno, come Unione degli Istriani, in occasione del Giorno del Ricordo avevamo programmato una mostra presso la Fondazione Molise Cultura, che parlava del massacro delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata, e la presentazione del libro “10 febbraio, dalle foibe all’esodo”, di Roberto Menia. Purtroppo per via dell’emergenza sanitaria e delle ultime restrizioni varate dal governo italiano abbiamo deciso di rinviare il tutto al 15 marzo, quando avremo condizioni migliori per garantire una maggiore affluenza e tranquillità. Nonostante le restrizioni abbiamo comunque ricordato le vittime delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata, incontrando a Termoli la signora Nella Reggente, esule da Pola e memoria storica di quanto accaduto in quelle terre che ancora oggi per lei e per milioni di italiani sono “Patria”, e depositando una corona di fiori in mare, affidandola alle onde e indirizzata verso quelle coste da cui Tito caccio centinaia di migliaia di italiani.

Come Unione degli Istriani, grazie anche al contributo del nostro associato Marco Altobello, vogliamo anche raccontare la storia dei tanti molisani che hanno perso la vita al confine orientale e nelle foibe. Sono infatti ben quarantanove i nominativi delle vittime molisane presenti nell’archivio dell’Unione degli Istriani, molti di più di quelli che erano noti fino ad oggi. Ognuno di loro, conclude Meffe, merita di essere ricordato e dopo la mostra di quest’anno nel 2023, nel giorno del Ricordo, l’obbiettivo è donare al Molise questa importante pubblicazione».

Galleria fotografica