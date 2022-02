«L'altra faccia dell’autismo in Molise»

TERMOLI. Ha fatto discutere la doppia presa di posizione, correlata a un caso specifico, sul fenomeno dell'autismo nel Molise.

«L'altra faccia dell’autismo in Molise. Ci teniamo a fare chiarezza sulla questione sollevata in due articoli pubblicati dalla stampa locale.

Siamo consapevoli che nella nostra regione le terapie per il trattamento dello spettro autistico non sono erogate dal sistema sanitario regionale e noi siamo i primi a batterci da sempre affinché le così cambino e che il Molise si allinei ad altre regioni, come il vicino Abruzzo. Ma dire che in Molise non ci sono centri specializzati: è dichiarare il falso.

Ci sono diversi centri Aba su Termoli Campobasso e Isernia con personale specializzato: quali analisti del comportamento, Bcba certificati, assistenti analisti e tecnici Aba con regolare formazione, che tutti i giorni lavorano con professionalità e dedizione seguendo le linee guida e best practices cercando continuamente fondi per dare respiro e economico alle famiglie».