Campo sportivo a Larino, chi farà nascere il nuovo?

Il vice-Presidente del Tribunale speciale fascista fece nascere l'attuale campo sportivo di Larino.

Cesare Federico Bevilacqua, vice-Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato fascista, non fu un succube recettore di ordini romani. Al contrario ebbe a scontrarsi con il potere costituito che avrebbe gradito toni di sentenze ben diversi da quelli, sempre improntati a giustizia, decisi dal generale larinese. Ciò nonostante, come peraltro ogni dopo-guerra dimostra, venne sottoposto alla trafila delle Corti che subentrarono al Regime, uscendone sempre intonso, addirittura difeso dai suoi avversari politici. Ma Bevilacqua non fu solo un integerrimo magistrato. Forse i Larinesi lo ignorano, ma egli fu un altissimo Ufficiale. Tra l'altro, se, nel centro frentano, poté essere costruito l’attuale (vetusto) campo sportivo comunale (che - oggi - l'Esecutivo Puchetti non riesce ad avviare 'ex-novo'), il merito è solo suo. Se non avesse provveduto a tanto il suo interessamento filiale verso la Città, la Comunità non avrebbe mai potuto vedere i colori bianconeri esibirsi. Tant’è vero questo che è noto quanto tempo sia passati, senza esito, nel tentativo di mettere a punto la nuova struttura, nell’ambito dei cantieri di contrada Monta Arcano.

Il gen. Cesare Federico Bevilacqua, nacque nel centro frentano il 23 luglio del 1892 e morì a Roma nel 1972. Fu medaglia d’argento e di bronzo al valor militare, mutilato durante la prima guerra mondiale. Si vide conferire la nomina di Commendatore dei Santi Maurizio e Lazzaro, fu Grande ufficiale della Corona, Cavaliere di Vittorio Veneto e della Legione d’oro di Francia. Quindi fu Cavaliere ufficiale dell’Ordine di Leopoldo del Belgio e Console generale della Milizia. Ma soprattutto ricoprì l’alto incarico, citato in apertura, di vice-Presidente del Tribunale speciale per la Difesa dello Stato. Per ciò stesso, non tanto per l'attuale vetustissimo campo sportivo, quanto piuttosto in questa autorevole veste, occorre parlare del Larinese che, nel marzo del 1946, a guerra finita, era diventato un nemico da perseguire. Ciò nonostante venne prosciolto – per non avere commesso i fatti ascrittigli – dalla Procura generale della Corte di assise di Roma assieme ad altri trenta gerarchi, tra Giudici e funzionari dell’ex-Tribunale speciale, mentre per altri dieci di costoro venne richiesto il proscioglimento per insufficienza di prove. Segno evidente del rigore con cui, ad onta delle immaginabili pressioni governative, egli seppe svolgere il suo mandato giudiziario. Dai dattiloscritti, resi disponibili dai ricercatori locali, si apprende che “tra quelli che hanno rivestito le cariche più elevate, egli fu uno dei pochi ad uscire assolto con la formula piena. Una trentina di avvocati testimoniarono a suo favore; e quelli che si espressero nel modo più lusinghiero nei suoi riguardi, furono proprio alcuni giureconsulti comunisti”.

Sul finire del 1945, Mario Michele (fratello di Cesare Bevilacqua e figlio di Vincenzo) auspicava – in una missiva – i giorni della Liberazione, quando anch’egli avrebbe potuto rimettersi a lavorare, rifacendosi una posizione. “Spero che l’avvenire possa essere un poco migliore dopo le tante sofferenze patite dal Popolo italiano”. La nota conferma che a Larino viveva serenamente e che poteva lavorare alacremente, curando i suoi affari dal momento che tutti lo trattavano con gentilezza. Mario Michele era avvocato, come il padre Vincenzo e come il fratello generale. Per la cronaca, nel centro frentano fondò una Loggia massonica intitolata a Giuseppe Mazzini. Il succitato capostipite Vincenzo (1861-1924) fu Consigliere provinciale del Mandamento di Larino dal 1915 al 1920. Sposato a Maria Nicola Giordano di Guglionesi, morta a Milano nel 1951, ebbe sette figli: Cesare, Federico, Michele Mario, Alberto, Renato ed Antonietta Maria; Mario Michele fu avvocato e Presidente del Sindacato provinciale fascista degli intellettuali, professionisti ed artisti e n. 13 dei soci fondatori della Loggia “Mazzini” di Larino.

Claudio de Luca