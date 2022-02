«Con l'ulivo donato ieri alla città abbiamo gettato un seme di olivicoltura sociale»

TERMOLI. Grande entusiasmo ieri, soprattutto tra i bimbi dell’istituto comprensivo Maria Brigida, per la manifestazione al Santuario Madonna delle Grazie, dove è stato messo a dimora un ulivo in segno di pace e di rimembranza del sacrificio compiuto dal questore fiumano Giovanni Palatucci, che dette rifugio durante la seconda guerra mondiale a centinaia di ebrei, portandoli in commissariato, gesto ripetuto che gli costò la vita.

Con la partecipazione di istituzioni e forze dell’ordine, c’era anche il vicepresidente nazionale dell’associazione Città dell’Olio, Nicola Malorni, che ha voluto così commentare la scelta di donare questo simbolo arboreo, che ha compiuto in prima persona.

«L’Ulivo, un Gentile di Larino di circa 30 anni, donato alla Città di Termoli dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio che, in continuità con le azioni di promozione dell’olivicoltura sociale ha voluto devolvere parte dei gettoni per la rappresentanza in Città dell’Olio alla piantumazione di questo simbolo della vita e della rinascita, un simbolo sempre vivo che ricorda a noi e alle nuove generazioni la centralità per l’essere umano di valori quali la fratellanza e la solidarietà, antidoto unico alla distruttività che pure alberga potenzialmente nell’essere umano, da somministrare quotidianamente dai primi anni di vita ai nostri cittadini».

Insegnamenti che si spera germoglino assieme alla pianta.

