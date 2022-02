Piano nazionale di ripresa e resilienza, la grande scommessa per ammodernare l’Italia

TERMOLI. Cogliendo lo spunto d'attualità fornito dalle dinamiche relative al progetto Gigafactory di Termoli, nelle interlocuzioni tra Governo e Stellantis, sotto il pressing di parti sociali e territorio, cerchiamo di capire meglio cosa sia il Pnrr e quali prospettive siano legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il portale del progetto più importante dal dopoguerra ad oggi si chiama Italia Domani.

Lo si è definito in tanti modi, primo fra tutti il Piano Marshall del nuovo millennio. Se ne legge tutti i giorni sui quotidiani e lo si ascolta in quasi tutte le edizioni dei Tg da ormai due anni. E noi, bombardati dalla mole di informazioni talvolta entusiaste dei media, ci eravamo ormai convinti che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrebbe sicuramente rimesso in carreggiata il Bel Paese. Ma raramente gli eventi, soprattutto di natura economica, procedono lisci come vorremmo. A rimetterci con i piedi per terra e a ricordarci le contingenze che rendono difficile l’attuazione del Pnrr ci ha pensato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel suo intervento alla terza tappa di “Italia domani: dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza”: «L’aumento del costo dell’energia rischia di avere un costo totale nel 2023 superiore all’intero pacchetto del Pnrr. Quindi il Pnrr non ci ha messo al sicuro da tutto».

Ma andiamo per gradi. In primo luogo, a differenza dell’European Recovery Program, il nome ufficiale del cosiddetto Piano Marshal, il Pnrr non assomiglia, sotto quasi tutti gli aspetti, all’aiuto statunitense offerto all’Europa per rimettere in piedi e trasformare strutturalmente le economie dei Paesi in enorme sofferenza dopo 6 lunghi anni di guerra. Sebbene anche per definire la crisi sanitaria che stiamo vivendo si usi spesso una terminologia bellica, trattando la pandemia come una guerra contro il Covid-19, la situazione attuale è, fortunatamente, nettamente diversa da quella vissuta in Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Se quest’ultima ha spezzato milioni di vite, distrutto fabbriche, infrastrutture e abitazioni, la pandemia di Covid-19 ha messo in ginocchio l’economia lasciando intatti gli edifici e tutte le strutture produttive.

Se possiamo trovare un risvolto positivo in questa crisi sanitaria è il fatto che ha messo in rilievo, anzi diciamo pure in agenda (politica), le grandi contraddizioni che contraddistinguono da molti decenni il Bel Paese. E infatti l’obiettivo ambizioso del Pnrr è proprio quello di affrontare e risolvere le più gravi mancanze e debolezze del Paese Italia. In definitiva, quindi, in cosa consiste il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda il versante economico? Per scoprirlo abbiamo spulciato tra le 269 pagine pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Nella premessa, senza nascondersi dietro un dito, il Mise scatta una fotografia della situazione sociale, politica, ambientale ed economica dell’Italia puntando direttamente a specificare, senza usare mezzi termini, i problemi che intende risolvere, per quanto gli compete, attraverso l’attuazione del Pnrr.

I problemi economici dell’Italia, avverte il Mise, sono strutturali e in larga parte non dovuti alla pandemia, la quale ha solamente aggravato una situazione economico-sociale già fragile. Di seguito le criticità italiane esposte dal Ministero dello Sviluppo Economico:

Un Pil tra i più bassi d’Europa. Nel ventennio 1999-2019 il Pil italiano è cresciuto in totale del 7,9%, mentre la Germania ha visto un aumento, nello stesso periodo, del 30,2%, la Francia del 32,4% e la Spagna del 43,6%. Nel solo anno del 2020 si è ridotto dell’8,9%; un calo che, almeno in questo caso, possiamo imputare alla crisi sanitaria, visto che l’Italia è stato il Paese più colpito e il primo a dover entrare in lockdown (a marzo dello stesso anno).

Un aumento del numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta, soprattutto donne e giovani. L’incremento, iniziato ben prima dell’inizio della pandemia, è passato dal 3,3% del 2005 al 9,4% del 2020. Inoltre, abbiamo il triste primato europeo di ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano o non si formano (i cosiddetti Neet). Non va affatto meglio sul fronte dell’occupazione femminile, la percentuale di donne italiane occupate risulta tra le più basse dell’Unione europea, solo il 53,8% a fronte di una media europea del 67,3%.

Un Mezzogiorno che non sta compiendo passi avanti per raggiungere, sia economicamente che socialmente, i livelli delle zone più ricche del Paese.

Un territorio particolarmente esposto ai cambiamenti climatici. Le precipitazioni intense e l’innalzamento del livello del mare erodono velocemente le nostre coste e mettono a repentaglio la produzione agricola. Non va affatto meglio sul fronte dei gas clima-alteranti, dopo una forte discesa tra il 2008 e il 2014, le emissioni di CO2 sono rimaste sostanzialmente le stesse fino al 2019.

Un andamento della produttività molto più lento rispetto a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea. Dal 1999 al 2019 il Pil per ora lavorata è aumentato del 4,2%, molto lontano dal 21.3% della Germania e dal 21,2% della Francia. Il grado di efficienza complessivo della nostra economia è diminuito del 6,2% tra il 2001 e il 2019, mentre negli altri Paesi europei è aumentato.

Forte ritardo nell’adozione delle nuove tecnologie. La rivoluzione digitale non riesce ad attecchire in Italia sia nel settore privato che in quello pubblico. In quello privato a causa sia della mancanza di infrastrutture adeguate e sia per la prevalenza di piccole e medie imprese, le quali per antonomasia sono lente nell’adottare nuove tecnologie e spingersi verso una produzione ad alto valore aggiunto. Nel settore pubblico, prima della pandemia, il 98,9% dei dipendenti della Pubblica amministrazione non aveva mai utilizzato lo smart working. I ritardi nella pubblica amministrazione sono dovuti in parte al calo degli investimenti sia pubblici che privati (nel ventennio 1999-2019 gli investimenti totali in Italia sono aumentati del 66% a fronte del 118% nella zona euro). A diminuire in maniera sostanziale sono stati soprattutto gli investimenti pubblici.

Giustizia civile lentissima. In media ci vogliono 500 giorni per concludere un procedimento civile in primo grado.

Barriere di accesso al mercato elevate in molti settori, in particolare nelle professioni regolamentate. Un fattore negativo che influenza gli investimenti e la produttività.

A fronte di un investimento complessivo di 222,1 miliardi di euro previsto dal Pnrr e dal Fondo complementare, al Mise sono stati destinati 18,1 miliardi per realizzare i suoi progetti, che l’ente pubblico ha deciso di ripartire tra i suoi 4 programmi:

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 14,1 miliardi di euro. Di cui 13,3 miliardi per la cosiddetta transizione 4.0, in forma di crediti di imposta per la trasformazione digitale delle imprese. 750 milioni per la competitività e resilienza delle filiere produttive.

Rivoluzione verde e la transizione ecologica: 1,25 miliardi. Un miliardo per gli investimenti sulle energie rinnovabili: creazione di una Gigafactory per la produzione di pannelli fotovoltaici innovativi; costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di pannelli eolici flessibili; realizzazione di una Gigafactory 4.0 per la produzione di batterie. 250 milioni per le startup innovative e la transizione ecologica. Con evidente riferimento al progetto Stellantis su Termoli.

Dalla ricerca all’impresa: 2,35 miliardi. 200 milioni per il Horizon Europe; 300 milioni per il finanziamento del fondo nazionale innovazione; 350 milioni per il finanziamento fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) per agevolare la creazione di filiere europee in settori strategici come l’idrogeno e la microelettronica. 1,5 miliardi per rafforzare il sistema di trasferimento tecnologico italiano.

Imprenditoria femminile: 400 milioni. Oltre al finanziamento del Fondo impresa donna verranno rifinanziate le misure Nuove imprese a tasso zero (per creare piccole e medie imprese e auto imprenditoria) e la Smart Start. Il decreto interministeriale che disciplina le disposizioni a favore dell’imprenditorialità femminile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del primo febbraio 2022.