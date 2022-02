Volontari al tempo del Covid, Fabrizio: «Prossima missione gestire le nuove necessità»

L'intervista a Giovanni Fabrizio

TERMOLI. Un banner esposto dalla facciata del Comune di Termoli e alcuni totem realizzati per l’occasione nelle parrocchie e nei luoghi sede di eventi propongono le significative frasi di Santa Madre Teresa di Calcutta dedicate alla bellezza della vita nei suoi vari aspetti corredano la settimana per la vita, in corso da domenica scorsa a Termoli.

Nell’ambito della settimana per la vita, che si conclude oggi, con la giornata mondiale del malato, mercoledì sera importante incontro tra le associazioni del territorio che assieme alle parrocchie hanno contribuito a garantire l’assistenza ai malati Covid negli ultimi due anni di pandemia. Un raccordo fondamentale, che serve anche a mettere le toppe dove il servizio sanitario pubblico e la rete socio-assistenziale dei Comuni non arriva.

Ma il confronto, su impulso del dottor Giovanni Fabrizio, che è da un paio di anni anche il responsabile della pastorale diocesana per la sanità, oltre agli impegni con la Lilt, di cui è presidente onorario, si è indirizzato anche a quali saranno gli sforzi per affrontare ciò che verrà fuori quando la pandemia mollerà la presa. Un coagulo di esperienze esposte al centro pastorale “Ecclesia Mater” (ex seminario piazza Sant'Antonio): “L'esserci del volontariato al tempo del Covid: attività dei volontari in rete" Cappellania, Avo, Unitalsi, Aite, Lilt Cb, Movimento per la Vita, Infermiere di Parrocchia, Rsa Opera Serena, Caritas, Hospice “Madre Teresa di Calcutta” Larino. «Ciascuno di noi – spiega Giovanni Fabrizio, responsabile della Commissione diocesana per la Pastorale della Salute – può assicurare la propria parte nella promozione della cultura della vita facendo onore a ogni donna e a ogni uomo. Sono tante le realtà impegnate con abnegazione e responsabilità in tal senso.

Tutti insieme vogliamo rafforzare e potenziare sempre più questa rete così importante e presente in un territorio piccolo che, tuttavia, continua a chiedere aiuto in un tempo di incertezza e paura ma anche di speranza. Molto si è fatto e molto c’è ancora da fare. Tutti abbiamo il dovere di organizzarci per dare una mano a chi vive un momento cruciale della vita come una malattia, una sofferenza personale, la solitudine, l’attesa per un figlio, l’accompagnamento di una famiglia in difficoltà oppure si trova nell’ultima fase dell’esistenza. Penso alla parola compassione non come sinonimo di commiserazione, ma partecipare con passione a tutto quello che rappresenta chi ci sta intorno. Ed è in questo che vogliamo impegnarci per un vero servizio agli altri ringraziando tutte le realtà che, in vario modo, hanno condiviso le iniziative in programma per dare impulso a una rete sempre più solida e presente in ogni casa, in ogni luogo. Coltivare così quell’esserci sempre».

Una responsabilità grande che il dottor Fabrizio ha accettato di buon grado.

