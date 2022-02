"A proposito di autismo", Felice: nel Molise manca l'impronta della sanità pubblica

TERMOLI. Due articoli critici rispetto a come viene gestito il fenomeno dell'autismo nel Molise e una replica che abbiamo pubblicato stamani, ma da privati.

Il presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, vuole ribadire, ampliandole, le ragioni poste alla base del suo precedente intervento.

«Con la serenità e la determinatezza che sempre ci ha accompagnati sin dalla costituzione del Comitato San Timoteo, è necessario, oltre che opportuno, dare qualche chiarimento sulle riflessioni che in più occasioni, e in ultimo sull’esperienza di una bimba autistica del vicino Abruzzo che ha denunciato l’inappropriatezza delle cure prestate da una struttura Molisana, a partire dalla inesistenza nel Molise di un ospedale con Uoc preposto ad emettere la diagnosi nei soggetti ricadenti nello Spettro Autistico, oltre che la mancanza di strutture con percorsi terapeutici riabilitativi richiesti dai numerosi casi che si continuano a registrare.

È occasione anche per smentire con fermezza la dichiarazione di “falso”, che alcuni soggetti, non ben identificabili, hanno diffuso alla stampa locale, relativamente a quanto da sempre, ed anche in ultimo, affermiamo sulle gravi criticità e carenze di cure per i soggetti autistici Molisani, di qualsiasi età.

A tal proposito si ripete, senza timore di essere smentiti, che nel Molise non esistono strutture pubbliche e/o private convenzionate, dove per un soggetto che riceve la diagnosi di autismo, non è possibile eseguire un percorso di lavoro specifico riabilitativo, nonché le successive verifiche di valutazione dei risultati che man mano vengono raggiunti, e quindi poter apportare l’adeguamento del piano di lavoro e delle cure per il raggiungimento dei progressivi obiettivi.

Si torna quindi a rappresentare e sollecitare l’importanza di avere strutture pubbliche nel Molise o nel più breve tempo possibile quantomeno la disponibilità di strutture private accreditate convenzionate. Ciò permetterà di alleviare dai gravi disagi, anche economici, le famiglie con soggetti affetti da patologie neurologiche, quali quelli dello Spettro Autistico.

È altresì risaputo che una struttura privata per essere convenzionata deve godere di Accreditamento! Qualsiasi struttura sanitaria per poter essere Accreditata deve rispettare parametri fondamentali che interessano non solo l’ambiente lavorativo in cui viene svolta l’attività sanitaria, ma soprattutto deve essere dotata di una organizzazione avente personale qualificato in numero e professionalità specifiche, nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti in materia.

Altra cosa invece è avere strutture private certamente capaci di svolgere attività tecniche e cure appropriate (logopedia, psicomotricità, e altro ancora), eseguite da personale qualificato professionale. Centri di cura come questi sono indubbiamente utili a supplire quelle inesistenti pubbliche, e più ancora indispensabili alle famiglie a cui sono costrette a rivolgersi a proprie spese, non avendo altra soluzione per la mancanza di servizi che devono essere garantiti per legge dal servizio sanitario regionale così disposto nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza)

Va inoltre rimarcato che ad oggi il nostro servizio sanitario regionale, non avendo strutture pubbliche e neanche convenzionate, per i soggetti Autistici, non essendo in grado di fornire un percorso riabilitativo completo, fornisce solo alcune terapie specifiche (logopedia, psicomotricità) presso strutture convenzionate presenti nel territorio regionale con riferimento all’ex art. 26.

Il nostro impegno, insieme agli altri, resta quello di continuare con fermezza a sollecitare la regione Molise e l’Asrem a dare con immediatezza soluzione a questo annoso problema».