Via le mascherine all'aperto, ma c'è chi preferisce indossarle ancora

TERMOLI. Da oggi via le mascherine all’aperto in zona bianca. Ma la mascherina rimane una compagna fedele per molti termolesi.

Nonostante le disposizioni governative che diano da oggi, la possibilità di uscire senza mascherina all’aperto e in zona bianca, per molti cittadini il dispositivo di protezione -che ha accompagnato i nostri lunghi inverni negli ultimi due anni- rimane un compagno fedele, qualcosa a cui è difficile rinunciare. Ma perché? Eppure il ministro Speranza ha firmato proprio l’ordinanza che dà la possibilità alla collettività di vivere più serenamente una forma di normalità. Proprio da questo mese di febbraio le cose sembrano cambiare in meglio, ovviamente l’obbligo di indossare la mascherina permane ancora nei locali al chiuso.

Con questa giornata si apre così una nuova fase, che gradualmente ci dovrebbe riportare alla normalità, una normalità che abbiamo a lungo desiderato e adesso che l’obbligo della mascherina è stato revocato, perché abbiamo così tanta paura?

Abbiamo parlato con qualche termolese, che indossava il dispositivo di protezione all’aperto e che ci ha manifestato i suoi timori sulla possibilità di togliere la mascherina con un numero ancora considerevole di contagi. Solo ieri a livello nazionale se ne sono registrati oltre 75mila di nuovi contagi. Secondo alcuni cittadini -i dubbi sono ancora tanti- forse è anche la paura di tutto ciò che abbiamo vissuto. Di conseguenza per molte persone è ancora troppo presto abbassare la guardia. Il timore rimane, anche perché forse ormai è latente dentro ciascuno di noi. Ma in vista dei prossimi mesi dove si sono già annunciate altre novità, come la possibilità di togliere l’obbligo della mascherina al chiuso, per la fine di marzo e anche la riapertura delle discoteche prossimamente. Sembra tutto un po’ difficile da accettare. Ma probabilmente ci saranno altre novità, se le cose rimarranno immutate e non ci sarà l’avvento di nessuna nuova variante.

Essendoci ancora tanta riluttanza, supponiamo che ci voglia ancora qualche settimana per convincersi ad abbandonare i dispositivi di protezione. Anche perché come ogni novità si lavora sul tempo e sulla pazienza. L’emergenza purtroppo non è ancora finita e questa è una realtà con cui dobbiamo comunque confrontarci. In una giornata di sole -come quella di oggi- tra le altre cose piacevole e calda, quasi tutti in giro per le strade indossavano la mascherina. Pochissimi, coloro che si sentivano in sicurezza, pur stando senza.

Attendiamo quindi con pazienza le prossime settimane, per valutare se questa nuova normalità possa presto entrare a far parte, nuovamente, della nostra quotidianità.

