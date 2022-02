Ultime ore per partecipare al concorso Regione Puglia: disponibili 306 posti

PUGLIA. Ultime ore per inviare la propria domanda di partecipazione al Concorso Regione Puglia. Il termine ultimo per candidarsi è fissato a oggi, sabato 12 febbraio 2022.

Nella Gazzetta Ufficiale numero 3 dell’11 gennaio 2022 è stato pubblicato un avviso relativo ai Concorsi Regione Puglia per 306 diplomati. Nell’avviso viene riportato che la procedura per l’invio della domanda sarà attiva solo dal 14 gennaio 2022, sempre attraverso il portale Step One 2019. Sarà possibile fare domanda fino al 12 febbraio 2022.

Qui il bando