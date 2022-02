Sanità, Iorio: “Sono pronto a inviare a Roma il piano per salvare il Molise”

CAMPOBASSO. “La sentenza con cui il Consiglio di Stato rileva che in Molise c'è la necessità di garantire il bisogno assistenziale dimostra le gravi inefficienze dovute alla errata programmazione sanitaria degli ultimi anni”. Lo scrive il consigliere regionale Michele Iorio in merito alla notizia di ieri (LEGGI).

“In Molise sono stati smantellati i servizi indispensabili ed essenziali invece di attuare soluzioni opportune per la difesa della salute dei cittadini. Soprattutto in casi di emergenza per patologie tempo dipendenti. La bocciatura di oggi non solo era prevedibile ma rappresenta la prima fase dell'annullamento di tutto il Piano Operativo Sanitario.

In Consiglio regionale ho evidenziato più volte al presidente toma che il pos da lui sottoscritto è incostituzionale oltre che carente della rete di organizzazione per l'emergenza. Oggi, quelle che in aula sono state definite mie teorie, vengono obiettivamente ribadite nei tribunali rafforzando la mia tesi secondo la quale il commissario toma aveva il dovere di non procedere alla firma di quell'atto. così come oggi, sempre il commissario toma, ha il dovere di risolvere in via programmatica ed esecutiva la situazione di emergenza in cui vive la sanità pubblica molisana.

mentre scrivo, all'ospedale cardarelli di campobasso si vivono situazioni drammatiche dovute oltre che all'assenza di servizi essenziali (come la neurochirurgia) anche alla difficoltà per l'utilizzo della rianimazione prevalentemente occupata da pazienti covid. quindi al disagio dell'emergenza si aggiunge anche la sospensione dell'attività ordinaria.

questa vera e propria bomba sul sistema sanitario merita la massima attenzione delle istituzioni responsabili. e siccome mi aspetto,, come sempre, che toma dica che non è colpa sua, invierò al ministero per la salute le linee guida per l'emergenza da me presentate e ferme da due anni in consiglio regionale in attesa che vengano discusse come proposta di legge”, conclude l’ex governatore.