«Opera Serena? Una seconda famiglia»: il ringraziamento della famiglia De Gregorio

TERMOLI. Umanità, disponibilità e professionalità: sono questi i tre cardini che emergono dal racconto di Anna De Gregorio sulla residenza sociosanitaria Opera Serena. Una realtà, alla periferia di Termoli, che ospita numerose persone e che, nel corso degli anni, ha fornito assistenza e supporto, psicologico e fisico, a migliaia di ospiti divenendo un punto di riferimento per l’intero territorio.

Non stupisce, quindi, che i famigliari degli ospiti – o ex come in questo caso – decidano di rendere pubblici i ringraziamenti al personale che, con infinita pazienza, si prende cura dei pazienti. Un plauso dal cuore che Anna vuole dedicare all’intera struttura che, per sette lunghi anni, si è presa cura di suo fratello Giacomo, scomparso il mese scorso.

«Mio fratello è stato ospite ad Opera Serena per ben 7 anni. Un tempo lungo che ha trascorso attorniato da professionalità, ma soprattutto da umanità. Il personale si è sempre comportato in modo corretto: gli sono stati vicino come professioni e, cosa non così scontata, come se fossero la sua seconda famiglia», racconta Anna De Gregorio a TermoliOnLine.

Un racconto che mostra come l’assistenza alla persona non si fermi alla semplice cura momentanea legata al lavoro, ma comprenda tutti i servizi in grado di consentire agli ospiti di vivere in un ambiente che, in qualche modo, consenta loro di sentirsi a casa: «Sono stati la sua seconda famiglia ed anche la nostra. Giacomo ha sempre riconosciuto il loro lavoro e non poteva fare a meno di tesserne le lodi, soprattutto per ciò che concerne la disponibilità oltre alla professionalità con cui si prendevano cura di lui ogni giorno, in special modo negli ultimi anni in cui il Covid ha riscritto le nostre abitudini e l’approccio verso gli altri».

«Il mio pensiero va a loro, operatori, infermieri, medici, inservienti – conclude Anna – A loro va la mia riconoscenza per la professionalità dimostrata, ma soprattutto per la grande umanità e l’immensa pazienza che hanno caratterizzato ogni gesto, ogni sorriso e ogni istante degli ultimi anni della vita di mio fratello Giacomo. Alcune persone pensano cose cattive su Opera Serena, ma io non posso che parlarne bene e ringraziarli pubblicamente per quanto hanno fatto e continuano a fare per i loro ospiti. Grazie dal profondo del mio cuore».