Test vocale, ‘tampone virtuale’ scova il Covid in modo indolore

Niente più file alla farmacia e niente più test fai-da-te a casa? È il sogno, per nulla segreto, di milioni di italiani in tempi di pandemia. Ormai da due anni il tampone nasale, rapido o molecolare, è un incubo che ci perseguita più o meno tutti. Alle prime avvisaglie di sintomi influenzali o al primo contatto con una persona dichiaratamente positiva scatta l’urgenza (e l’ansia) di scoprire se si è positivi o meno al Covid-19, quindi la corsa in farmacia o al più vicino negozio che vende il kit del tampone fai-da-te. La buona notizia arriva dal fronte delle nuove tecnologie, da un’intelligenza artificiale che potrebbe far diventare tutto questo solo un brutto ricordo. A mettere a punto questa innovazione in campo diagnostico è stato il professore di ingegneria elettronica Giovanni Saggio col suo gruppo di ricerca dell’università Tor Vergata di Roma, colleghi del suo Spinoff Voicewise e con la collaborazione dell’università di Pavia; grazie al loro algoritmo potremo probabilmente presto dire addio all’ormai classico e odiato bastoncino con l’estremità in cotone.

“La tecnologia diventa alla portata di tutti – ha affermato il professor Saggio durante la trasmissione Punto Centrale di Canale8 – non c’è bisogno di fare tamponi che sono anche invasivi e fastidiosi, così come non c’è bisogno di farli una tantum perché grazie a questo processo si può fare il test quando si vuole, quante volte si desidera e in qualsiasi luogo, e cosa non da poco con costi davvero risibili. Grazie all’intelligenza artificiale che abbiamo sviluppato assieme al collega Prof. Giovanni Costantini siamo in grado di cogliere, attraverso l’analisi della voce, variazioni di frequenze impercettibili all’orecchio umano dovute alla presenza di malattie, tra cui il Covid-19.” Per comprendere appieno la portata di questa invenzione dobbiamo tener conto, tra le altre cose, anche del fatto che i tamponi classici, per intenderci quelli nasali, hanno un’accuratezza che varia, a seconda del tipo, da un minimo del 40% ad un massimo dell’86%; con l’algoritmo informatico, ossia il test vocale, si riesce a raggiungere il 90% della precisione nell’accertamento della presenza del virus nel nostro organismo. Inoltra questa nuova tecnologia è anche in grado di scoprire se i pazienti ormai negativizzati al virus sono affetti dal Long Covid.

Di cosa avremo allora bisogno per scoprire se siamo positivi o meno? Solamente di uno smartphone e di scaricare un’apposita app. “L’algoritmo è semplicemente un software che gira in cloud – ha spiegato Saggio – le informazioni vengono raccolte dallo smartphone, il suono di queste informazioni viene inviato nel cloud in cui vengono calcolati i dati e da cui, una volta ottenuti i risultati, verranno rispediti allo smartphone nell’app dedicata. Il costo è risibile perché è semplicemente un software che gira.” Niente di complicato anche per quanto riguarda la produzione dei dati vocali necessari all’intelligenza artificiale per scoprire la presenza dell’infezione: “L’utente segue una procedura semplicissima – ha affermato lo scienziato – deve ripetere al microfono del cellulare delle vocali sostenute, la A e la E, recitare un proverbio ed emettere tre colpi di tosse.” Facile e probabilmente anche divertente.

Quando potremo scaricare l’app e utilizzarla ogni volta che ne abbiamo necessità? La ricerca sul test vocale è stata avviata già a partire dalla fine del 2020 e, in quest’ultimo anno e mezzo, ha superato le numerose e rigidissime fasi di controllo da parte delle autorità competenti. Una volta completata la procedura e ottenute le certificazioni il ‘tampone virtuale’ potrà diventare il nostro compagno di lotta casalinga contro il Covid-19. Secondo l’ingegnere Luigi Tavolato di Voicewise i tempi variano tra i 6 e gli 8 mesi, per cui probabilmente ad ottobre potremo usufruire di questa nuova tecnologia.