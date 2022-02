Al Senato passa l'emendamento della Lega, tutela delle manifestazioni con animali

SAN MARTINO IN PENSILIS. Più ci si avvicina alla stagione primaverile, più si entra in clima Carresi. Oltretutto, l’attualità è davvero densa di novità. Come quella evidenziata ieri da uno dei fondatori dell’associazione Unione Carresi, Nicola Vitale, già amministratore comunale sia a San Martino in Pensilis che a Termoli, e tecnico della Soprintendenza in pensione.

«Sia ben chiaro a tutti non ha nessuna rilevanza politica o riferimenti a questa o sponsorizzare qualcuno, ma vuole essere solo una notizia. Chi mi conosce sa bene che è mia consuetudine da anni di non mischiare politica e carri ma, saper usare bene la politica per i Carri. Questa notizia giunge da sola per quella che è. Detto questo. Bene ancora qualcosa in più per le Carresi! Il governo va sotto con i numeri in Senato. L'Aula di Palazzo Madama ha infatti approvato due emendamenti, proposti dalla Lega, sul decreto per la proroga dello stato di emergenza su cui l'esecutivo aveva dato parere contrario. Le modifiche in questione sono all'articolo 2 del provvedimento e portano la firma di Luca Briziarelli e Luigi Augussori come primi firmatari ed altri Senatori. Il primo emendamento in questione è quello che prevede che in zona bianca siano "consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale".

Le Carresi hanno il riconoscimento con decreto di notevole interesse culturale ai sensi dell'articolo 7bis del codice dei beni culturali del gennaio 2018. Ci vediamo ai Carri gente. Il Palio di Siena, con l'avvio del Procedimento Amministrativo ai sensi dell'art. 7bis del Dlgs 42/2004 rientra insieme alle Carresi del Basso Molise nell'ambito delle Manifestazioni sottoposte ai dettami dello stesso Decreto Legislativo in quanto Patrimonio di Notevole Interesse Culturale; con una differenza, il Palio ha l'avvio del procedimento e deve ancora concludere le procedure in essere, le Carresi invece hanno già concluso tutto ed hanno i decreti definitivi dal 22 gennaio 2018.

Questi Decreti sono costati 11 anni di duro lavoro! Chi sono questi due Signori che hanno presentato gli emendamenti a tutela delle feste popolari anche in forma dinamica. Il primo è nativo di Perugia e risiede a Passignano sul Trasimeno, siamo in Umbria, signori, dove si celebrano tantissime feste storiche due su tutte "La Corsa dei Ceri di Gubbio" e la "Quintana di Foligno". L'altro signore il secondo, è di Lodi una delle città storiche Lombarde un'area ricca di manifestazioni storiche di forte richiamo.

Questo significa battersi per il proprio territorio e per la propria identità. Proteggere i saperi, la storia, i costumi e le usanze, rispettare ciò a cui tiene la gente, la propria identità culturale. Dalle nostre parti in due si sono battuti a Roma per difenderci e lo dico non per propaganda politica, non me ne frega una mazza, ma perché sta nei fatti e nei risultati e per questo meritano tutta la nostra stima e considerazione. Sono il senatore Ulisse Di Giacomo e l’onorevole Laura Venittelli, U riest so chiacchjr muort».