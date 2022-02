Teatro Verde, con l'affidamento ci sono 20mila euro di investimenti del gestore

TERMOLI. Manca poco più di un mese alla fine dell’inverno e con la prospettiva primaverile si comincia a guardare anche oltre.

Partita la procedura per affidare la gestione del Teatro Verde nel parco comunale. Al fine di valorizzarne l’utilizzo mediante iniziative e manifestazioni con finalità artistiche, culturali, formative, educative e sociali, la struttura con le relative pertinenze, in seguito a procedura di gara, è stata oggetto di affidamento all’Associazione Frentania Teatri la concessione d’uso dell'immobile Teatro Verde e relative pertinenze. Dopo una proroga nel dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 la convenzione è scaduta.

L’emergenza sanitaria, vissuta e tuttora in corso, ha comportato un uso ridotto degli spazi concessi all’Associazione, pur continuando a gravare sulla stessa le spese di gestione afferenti alla custodia, al mantenimento delle strutture, al rilascio di ogni autorizzazione, permesso licenza e nulla osta obbligatori o necessari per l'agibilità e l'uso del teatro e degli spazi accessori e pertinenziali.

L’associazione ha richiesto un’autorizzazione alla gestione pluriennale del Teatro Verde, proponendo un investimento a proprio carico di euro 20mila per lavori di manutenzione straordinaria.

La richiesta è considerata in linea con l’intenzione di questa Amministrazione di promuovere una politica di ottimizzazione nella gestione e valorizzazione degli immobili di interesse culturale.

Tenuto conto della particolare rilevanza e del grado di utilità sociale delle attività svolte dall’Associazione nella precedente gestione del Teatro Verde in una situazione di persistente difficoltà generale, la Giunta ha così demandato il dirigente del Patrimonio gli atti consequenziale al presente provvedimento finalizzati all’affidamento in gestione del Teatro Verde, nel rispetto di tutti i principi previsti dalla normativa vigente in materia di affidamenti.