Costone di Rio Vivo, Comune chiede fondi contro il dissesto al Viminale

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli punta a ottenere un finanziamento nell’ambito delle risorse assegnate ai comuni per l'anno 2022 con cui risolvere l'annoso problema del dissesto sul costone di Rio Vivo.

Il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande. Finanziamenti del ministero dell’Interno per opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

La giunta Roberti intende realizzare la messa in sicurezza del rischio idrogeologico presente sul costone di Rio Vivo, con due stralci differenti, inseriti nella programmazione triennale 2022-2024 deliberata dalla Giunta comunale lo scorso 10 febbraio. Eseguiti studi di fattibilità agli atti dell’ufficio tecnico e acquisiti i pareri favorevoli dal responsabile del servizio tecnico manutentivo, in ordine alla regolarità tecnica propedeutici a un intervento che costerebbe poco meno di un milione di euro, col primo stralcio da 760mila euro e il secondo da 700mila quali contributi ministeriali e per quota pro capite rispettivamente 235mila e 205mila.

La procedura di manifestazione di interesse alla presentazione della richiesta di contributo, di cui art.1 comma 141 della Legge n.145 del 30/12/2018 è delegata all’ufficio tecnico, con l’assessorato ai Lavori pubblici, guidato dal vice sindaco e assessore Enzo Ferrazzano e dall’ingegnere capo, come dirigente di settore, Gianfranco Bove, che dovrà compiere gli atti consequenziali al fine di porre in essere tutte le azioni ed attività necessarie ad assicurare la richiesta di contributo per realizzazione di tali interventi pre