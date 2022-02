Chiuso lo screening Covid a Larino: sono 22 i positivi su 500 test rapidi

LARINO. Terminato lo screening Covid studentesco a Larino, voluto dal sindaco Giuseppe Puchetti e dall’assessore Giulio Pontico, assieme al dirigente scolastico Antonio Vesce.

Nella sessione mattutina, secondo i dati forniti da Palazzo Ducale, sono stati 250 i tamponi rapidi effettuati, esattamente come ieri, ma con un numero di positivi superiori, passato da 9 (rilevati sabato pomeriggio) a 13 (dalle 9 alle 13).

L’indagine epidemiologica è stata effettuata in modalità drive-through, nella scuola di via Cuoco.

Impegnati in prima persona gli infermieri Marco, Nicola, Mena e Anna Maria con l'aiuto di alcune insegnanti. Oltre a Vesce e Pontico, presente anche il primo cittadino Pino Puchetti che ha sottolineato l'importanza di aver svolto questo ulteriore screening gratuito alla popolazione scolastica (500 test eseguiti in due momenti: ieri sabato e questa mattina domenica) «che ha permesso - ha dichiarato - di accertare complessivamente 22 nuovi casi di positività tra i nostri studenti che altrimenti forse non sarebbero emersi. Un plauso va ai nostri infermieri, al medico Bruno Petrecca, al personale scolastico e agli insegnanti che hanno assicurato la loro presenza e il loro aiuto allo svolgimento dello screening. Ai nostri piccoli concittadini e alle loro famiglie l'augurio di poter superare presto e senza problemi particolari questo periodo».

Stando ai dati suddetti sommati a quelli resi noti ieri sera, a Larino attualmente ci sono 257 cittadini positivi al Covid.

Galleria fotografica