Sfregiare il territorio: 51 siti e discariche abusive censiti dall'Arpam

BASSO MOLISE. Il sequestro effettuato dai militari delle Fiamme gialle del Roan di Termoli, nel territorio comunale di Mafalda, ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica i rischi derivanti dall'abbandono indiscriminato di rifiuti speciali e soprattutto quelli legati alla presenza di fibrocemento, eternit e amianto. A ogni operazione ambientale che comporti misure cautelari interviene anche l'Arpa Molise, per caratterizzare i rifiuti scovati, com'è avvenuto proprio a Mafalda assieme alla Guardia di Finanza.

Di recente, l'Agenzia regionale di Protezione dell'ambiente, tornata nelle mani di un direttore e non più commissariata, ha pubblicato il rapporto annuale sul controllo del territorio, in cui compare una sezione specifica e rilevante relativa proprio al pianeta amianto.

Nella caratterizzazione dei manufatti effettuati nell'ambito del controllo del territorio 2021, la maggior parte riguarda proprio il basso Molise. Rimesse private, abitazioni e agglomerati industriali presenti nelle schede censite, per fortuna tutte in buono stato, che sta a significare minimi pericoli derivanti dalla dispersione delle particelle nell'aria. Località interessate Mafalda, Campomarino, Montenero di Bisaccia, Termoli, Petacciato e San Martino in Pensilis.

Nel 2021, sono stati segnalati 51 siti, di cui 4 configurabili come vere e proprie “discariche abusive” e 47 come abbandoni di grossi quantitativi di rifiuti eterogenei (urbani, pneumatici, Raee, ingombranti, amianto, oli minerali esauriti, veicoli, parti di veicoli, edili, etc.).

In 25 siti sono stati rinvenuti abbandoni di manufatti in cemento-amianto, in 14 di rifiuti edili e in 7 di Raee (frigoriferi, televisori, computer, etc.). I rifiuti urbani (differenziati e non), i rifiuti ingombranti (mobilio in generale, etc.) e i pneumatici, invece, rappresentano una presenza costante in tutte le aree di abbandono. Per quanto riguarda, infine, l’attività di ricerca dei rifiuti cementizi contenenti amianto, sono stati effettuati 36 campioni, che hanno confermato la presenza di fibre di amianto in 30 casi (i 6 casi negativi fanno tutti riferimento al campionamento effettuato su un unico sito di abbandono di frammenti di onduline non contenenti fibre di amianto). In alcuni dei siti segnalati, sono emersi, dagli atti di accertamento, elementi utili per risalire ai responsabili.

Gli elementi raccolti hanno consentito, infatti, di individuare i “proprietari” dei rifiuti o i committenti dei lavori e da questi è stato possibile risalire agli autori dell’illecito. Nei casi di rinvenimento di documenti (fatture, bollette, etc.) nei luoghi di abbandono le casistiche sono numerose e il ritrovamento di un indirizzo, di un nome, etc. non costituisce di per sé un elemento sufficiente per attribuire delle responsabilità. Con questi elementi, tuttavia, è sempre possibile ricostruire, in stretta collaborazione con le forze di polizia (in particolare coi Carabinieri forestali, con la Guardia di finanza, coi Carabinieri del Noe e con la Polizia locale), il percorso dei rifiuti e quindi risalire agli autori materiali dell’illecito. Rifiuti abbandonati che potrebbero contenere fibre di amianto I rifiuti che potrebbero contenere fibre di amianto all’interno della matrice cementizia (es. canne fumarie, onduline, vasconi, tubazioni, etc.) non possono essere classificati semplicemente a vista come rifiuti speciali pericolosi, in quanto rientrano nella categoria di rifiuti con codice “a specchio” e, pertanto, prima di poter essere smaltiti, devono essere analizzati dal laboratorio amianto del Dipartimento Arpa di Isernia. A seconda degli esiti analitici, potranno essere avviate le opportune operazioni di smaltimento come rifiuti speciali pericolosi (in caso di presenza di fibre di amianto) o non pericolosi (in assenza di fibre di amianto).

Nel periodo 2014-2021 sono stati effettuati dal Dipartimento di Campobasso 913 controlli del territorio, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il dato più alto degli 8 anni di attività censiti. Dai dati raccolti nelle tabelle seguenti, si evidenzia, inoltre, come, da una prima fase acuta (2014- 2015), si sia passati ad un progressivo calo del fenomeno degli abbandoni. Il 2019, in particolare, ha fatto registrare la riduzione più sensibile di questa attività illecita. Anche il 2021 conferma questo trend positivo e si attesta su valori prossimi a quelli dell’anno precedente. Questo risultato è stato conseguito ancora una volta grazie alla costante attività di controllo del territorio da parte degli Organismi di Controllo e all’impegno profuso dagli Enti locali nelle attività di prevenzione, di rimozione e di smaltimento dei rifiuti abbandonati. Per quanto riguarda l’amianto, invece, anche nel 2021 si è registrato un calo negli abbandoni, pur non cambiando le modalità di scarico sul territorio. La prassi di abbandono si è ormai consolidata e affinata negli ultimi anni ed è sempre quella di evitare il più possibile il trasporto di manufatti cementizi tal quali (onduline, vasconi, canne fumarie, tubature, etc.), troppo visibili e ingombranti, per abbandonarli invece dopo averli frantumati, mescolandoli con i rifiuti edili o nascondendoli sotto quelli urbani o scaricandoli in luoghi difficilmente accessibili (boschi e scarpate). Come più volte sottolineato, questa pratica di riduzione volumetrica è estremamente pericolosa, perché disgregando la matrice cementizia che tiene “incollate” le fibre di amianto, ne aumenta la mobilità nell’ambiente e di conseguenza il rischio di esposizione e di inalazione, sia per chi effettua materialmente la frantumazione, che per chi li trasporta e li scarica, che per i cittadini.

A latere dell’attività di controllo del territorio, sono state effettuate anche alcune ispezioni (vedi tabella) per definire le condizioni dei manufatti in cemento-amianto ancora in uso (coperture, canne fumarie, pannelli di rivestimento, etc.). Questa caratterizzazione, disciplinata dalla Legge 257/92 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e dal Dm 6.9.94, costituisce un’attività vera e propria del Dipartimento ed è ripartita in “Ambito di Campobasso” (all’Uoc Servizi Territoriali sede di Campobasso) e “Ambito di Termoli” (Uoc Servizi Territoriali-Sezione di Termoli). Nel 2021, alcune di queste ispezioni sono state effettuate nell’ambito del controllo del territorio. La tabella che segue, quindi, non è esaustiva di tutti gli accertamenti effettuati su questa tematica, ma rappresenta un dato parziale che va a sommarsi ai dati dell’attività di caratterizzazione dei manufatti in cemento-amianto effettuati dagli Uffici di Campobasso e Termoli.

