Molise in zona gialla: le regole da seguire

TERMOLI. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza sulle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria, che riguarda anche il Molise nell'inserimento nella Zona gialla.

«Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2, nella Regione Molise si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla cosiddetta «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione».

Questo il comma dedicato alla nostra regione.

Ma quali sono le regole da seguire?

On line la tabella aggiornata al 10/02/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.

Inoltre, è possibile consultare le FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale. Per ulteriori faq sul Green Pass, si può visitare il sito dedicato alle certificazioni verdi.

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, da lunedì 14 febbraio si applicano le misure previste:

per la zona bianca a Basilicata e Umbria;

per la zona gialla a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; per la zona arancione a Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Marche.

Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

