È italiano il coniglio più pesante del mondo: Giosué ha quasi 7 anni e pesa 26 chili

MOLISE. Si chiama Giosué, è nato nel 2015 e pesa 26,6 chili: nulla di strano se non fosse che si tratta di un coniglio da record allevato da Gioni Di Lullo, nato in Svizzera, ma legato all’alto Molise per lavoro.

Giosuè, nonostante la sua giovane età, detiene il titolo di coniglio più pesante del mondo nel ‘Guiness World Record’: un premio che gli è stato riconosciuto il 30 maggio 2019 a Londra da una giuria di esperti che ha deciso di premiarlo come campione mondiale: «Abbiamo portato una grandissima gratificazione per l’Italia, dimostrando che la passione e l’amore per gli animali porta a qualcosa di buono». E lui, Gioni, ama alla follia i suoi conigli: «Allevare significa amore – confessa – All’età di 4 anni ero già un prodigio nel fattore degli accoppiamenti tra conigli, basandosi su tecniche di allevamento sempre più incisive, tanto da creare razze straordinarie. A 9 anni avevo già creato un allevamento intensivo nella linea amatoriale nella linea media al quale faceva venire razze come la martora e il turingia in via di estinzione iscritte nel libro genealogico».

Un peso, il suo, da record fin dalla nascita, come racconta il suo allevatore Gioni: «Giosuè è nato dopo anni di sacrificio: ho scoperto che in Gran Bretagna viveva Darius, il coniglio più lungo del mondo di 1 metro e 22 centimetri per 22 kg della linea gigante. Il 24 giugno 2015, tramite un accoppiamento tra Sandy, una gigante grigia e Thomas, un gigante delle Fiandre, ho effettuato l’accoppiata vincente portando Giosuè alla luce. Alla nascita pesava 288 grammi, era sbalorditivo e cresceva giorno dopo giorno fino a raggiungere i 26,6 kg in quel famoso 30 maggio a Londra in cui è entrato nel primato mondiale».

La scalata alla conquista dei titoli mondiali di Gioni non finisce qui. L'allevatore, infatti, è già pronto a presentare al mondo Sansone, l’erede di Giosué: «Si tratta di un altro candidato che avevo presentato per USA 2020, gara revocata causa Covid. Ho ancora altri soggetti da presentare e non mi fermerò qui».

