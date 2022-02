Lavori pubblici, previsti interventi per 15 milioni di euro nel 2022

TERMOLI. Di alcuni interventi posti in evidenza abbiamo parlato, vedi il programma di messa in sicurezza del costone di Rio Vivo, per cui si concorrerà all’attribuzione di fondi da parte del Ministero dell’Interno.

In Giunta comunale è stato approvato lo schema del piano triennale delle opere e dei lavori pubblici per il periodo 2022-2024, che in continuità aggiorna anche le schede progettuali pregresse, con l'impegno della struttura e l'indirizzo politico dell'assessore competente Enzo Ferrazzano, poi condiviso in Giunta coi colleghi e il sindaco Roberti.

Adottato, dunque, il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022, redatti secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018.

Il totale degli interventi programmati è di 75.060.433,33 euro su base triennale, mentre quelli nel 2022 sono 14.741.319,14 euro.

Ecco gli interventi in dettaglio:

Nell'elenco annuale delle opere che dovrebbero essere avviate, quanto meno, abbiamo tre interventi di natura ciclopedonale: il primo è un investimento annuale di 627.302,30 euro per la ciclabile litoranea che da Campomarino arriverà a Montenero di Bisaccia; altri 346.783,20 sono per il completamento della ciclabile tra parco e lungomare Sud. Quindi, infine, 133.333,33 euro per la ricucitura e la riqualificazione dei tratti ciclabili isolati esistenti.

Importo analogo per installare pensiline, paline digitali e biglietterie elettroniche. Sono 700mila gli euro per rifare strade e marciapiedi.

Centomila euro per mettere mano ai viadotti di via Corsica (sull'intradosso impalcato). Atteso anche l'intervento di urbanizzazione primaria in via Mar Mediterraneo, per 378.298,36 euro. Altri 301.465,07 euro sono destinati al project financing del trasporto pubblico locale.

Aree verdi attrezzate in via Firenze, con la previsione dello skate park, per 130mila euro. Mezzo milione di euro destinati al project financing cimiteriale e altrettanti sulla delocalizzazione del depuratore del porto. Periferie con nuovi marciapiedi in via delle Acacie e a Colle della Torre (via Pascoli e via Manzoni), per un totale di 611.001,91 euro. Capitolo scuole: alla Bernacchia 100mila euro, 300mila in via Volturno, al nido.

Mezzo milione sull'asilo di via Montecarlo. In via Cina 126.275,84 euro. Centomila euro in via Catania, quindi 536.986,013 euro in via Stati Uniti. Quasi un milione di euro nel primo stralcio sul costone di Rio Vivo e 130mila euro sulla pubblica illuminazione in via Martiri della Resistenza. Pozzo dolce è strategico, quasi 5 milioni di euro per la riqualificazione, coi fondi della rigenerazione urbana. Altri 140 mila euro per una ulteriore scheda progettuale sul cimitero e 125mila euro per arredo urbano e marciapiedi senza indicazioni nel dettaglio.

Due le palestre scolastiche, in via Stati Uniti e Difesa Grande, ciascuna per 700mila euro di investimento. Poco meno di 200mila euro al sistema di videosorveglianza urbana. Alla scuola di Rio Vivo destinati 100mila euro, in colle della Torre lo stesso importo, mentre per le mense di via Stati Uniti e via Po sempre centomila euro ciascuna. Ultimo step i parcheggi scambio di via Martiri della Resistenza, con 137.748,36 euro.

