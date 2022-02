Donazioni di San Valentino, che risposta al centro Avis

TERMOLI. «La grande famiglia dei donatori risponde sempre presente». È raggiante Mario Ianieri, colonna della sezione Avis di Termoli, per le donazioni raccolta ieri mattina, nel giorno di San Valentino.

«Ci siamo preparati per una delle più belle e importanti giornate per le coppie di innamorati, il giorno di San Valentino, giornata dedicata all'amore per gli altri. Si è confermata la giornata in cui oltre a rinnovarvi il vostro amore potevate dedicarla insieme ed effettuare una donazione per aiutare i più bisognosi. È così è stato, grazie a tutti.

L’iniziativa aveva l’obiettivo di invitare nuovi donatori e promuovere il valore della donazione, che malgrado l’emergenza Covid, a Termoli e nel Molise non si è mai fermata ma che necessita sempre di più sangue plasma e maggiormente di nuovi donatori. La donazione è il vero regalo». Anche i single possono donare durante la settimana di San Valentino, perché con la loro donazione di sangue celebrano il loro amore incondizionato verso i più bisognosi.

