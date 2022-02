Carenza di personale nei Tribunali, in Molise arrivano 51 "addetti al processo"

MOLISE. Carenza di personale nei tribunali, in Molise come nel resto del Paese. Ebbene, novità in vista anche nel distretto della Corte d’Appello di Campobasso, dove sono in arrivo 51 addetti all’Ufficio per il processo, che saranno dislocati nei palazzi di giustizia del capoluogo, Isernia e Larino.

Lo scorso 9 febbraio è stato pubblicato il provvedimento che riguarda tutte le Corti d’Appello italiane, ma ovviamente ci concentriamo sul Molise.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha ritenuto di dover procedere all’assunzione di 51 unità di personale, da inquadrare in area terza, fascia economica F1, con la qualifica di Addetti all’Ufficio per il Processo, dichiarati vincitori nella procedura concorsuale in argomento, per il Distretto della Corte di Appello di Campobasso; nell’ambito delle “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, l’assunzione a tempo determinato, per il periodo di 2 anni e 7 mesi, di 51 unità di personale, con riserva di accertare successivamente il possesso dei requisiti per l’assunzione, ivi compreso quello delle qualità morali e di condotta irreprensibili previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli interessati dalla data in cui prenderanno servizio sono assunti nella qualifica professionale di “Addetti all’Ufficio per il Processo” Area III, fascia economica F1, con specifiche e contenuti professionali di cui all’allegato II n. 1 della legge n. 113/2021.

Sono tutti convocati per il 21 febbraio.

Nell’imminenza dell’immissione in servizio dei vincitori del concorso, su base distrettuale, per i complessivi 8.171 posti di personale amministrativo a tempo determinato con la qualifica di addetto all’ufficio per il processo, compresi i 51 destinati al Molise, è stato offerto un breve quadro riassuntivo delle attività dirette alla formazione dei neoassunti, a integrazione di quanto già anticipato sul punto dalla precedente circolare prot. 268670.U del 21 dicembre 2021.

All’esito della approvazione delle ventisei graduatorie distrettuali da parte della commissione esaminatrice e della loro validazione da parte della Commissione Ripam, come preannunciato al momento della pubblicazione delle suddette graduatorie, la presa di possesso dei vincitori avverrà a far data dal 14 febbraio 2022 per il personale in servizio presso la Corte di Cassazione e – sulla base della procedura di scelta della sede – dal 21 febbraio 2022 per le Corti di Appello e i Tribunali.

Per consentire le più ordinate modalità di ingresso e per evitare ogni assembramento non necessario ai sensi delle prescrizioni di contrasto alla pandemia, per gli Uffici destinati a ricevere i contingenti più numerosi, le operazioni di presa di possesso saranno articolate su più giorni, sino a un massimo di cinque giorni consecutivi (fino, dunque, al 18 febbraio e al 25 febbraio, rispettivamente per gli Uffici di legittimità e di merito). L’ingresso in servizio avverrà secondo i calendari, stilati sulla base della posizione in graduatoria, pubblicati sul sito del Ministero della giustizia.

Al momento della presa di possesso, accanto alle operazioni di concreto inserimento del nuovo personale all’interno dell’Amministrazione giudiziaria (cosiddetto onboarding, disciplinato dalla nota DGSIA-DGPF prot. 3008.U del 1° febbraio 2022, integralmente richiamata in questa sede), il personale di nuova nomina sarà anche destinatario di un primo momento formativo di orientamento, strettamente legato alla illustrazione delle peculiarità ordinamentali, dell’attività giurisdizionale e della logistica dell’Ufficio di appartenenza, e sarà svolta, in presenza, a cura del personale del medesimo Ufficio, anche replicandone i contenuti in caso di assunzioni calendarizzate su più giornate distinte. In tale contesto, DGSIA assicura la consegna di notebook configurati ad hoc per le necessità lavorative, anche in modalità agile, degli addetti.

Gli Uffici giudiziari di merito, confermando le indicazioni già contenute nel progetto organizzativo ex art. 11, comma 3, d.l. n. 80 del 2021, inseriranno sul Sistema Unico Personale - SUP, entro il 10 marzo 2022, oltre ai dati relativi all’anagrafica e all’immissione in possesso, anche i dati relativi alla consistenza numerica del personale con qualifica di addetto loro assegnato che andrà a svolgere la propria attività lavorativa nell’ambito di Uffici per il processo operanti nel settore civile ovvero nel settore penale ovvero nei servizi trasversali. I medesimi Uffici vorranno altresì indicare, su appositi form rinvenibili sui Gruppi di lavoro Teams già costituiti dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, il nominativo di un referente per le attività di coordinamento nella formazione, anche individuato tra i referenti formazione distrettuali già presenti sul territorio.

Il Ministero mette a disposizione degli Uffici, anche per ragioni di omogeneità nella documentazione (anche a fini della futura rendicontazione), ogni utile modulistica relativa all’immissione in possesso.

L’Amministrazione centrale procederà anche – direttamente e prima dell’ingresso in servizio – a somministrare per via telematica a tutti i vincitori un sintetico questionario diretto ad offrire una prima mappatura del loro concreto bagaglio curricolare, i cui esiti saranno immediatamente trasmessi agli Uffici giudiziari, a parziale integrazione delle interviste de visu a cui potranno essere sottoposti i nuovi assunti per meglio valutarne l’assegnazione alle singole articolazioni. Immediatamente dopo la loro immissione in possesso negli Uffici di prima assegnazione (e pertanto, per il personale in servizio presso la Corte di cassazione, dal 21 febbraio 2022, e per quello in servizio negli Uffici di merito dal 28 febbraio 2022), gli addetti riceveranno una formazione di ingresso diretta a fornire conoscenze teorico-pratiche coerenti con le mansioni loro attribuite. Questa formazione iniziale avrà per oggetto l’ordinamento professionale, i servizi di cancelleria (amministrativi, civili e penali), le spese di giustizia e gli applicativi informatici utilizzati dagli Uffici giudiziari. La formazione, secondo il calendario che sarà tempestivamente comunicato agli uffici, sarà articolata alternando la partecipazione ad eventi formativi, in tempo reale o preregistrato, l’autoformazione mediante fruizione di materiali didattici testuali e audiovideo, disponibili sulla piattaforma di e-learning dedicata, e la formazione sul campo per sedimentare con l’attività pratica le nozioni impartite e cominciare ad offrire un primo contributo alla funzionalità delle cancellerie. L’attività didattica, avuto riguardo alla recrudescenza della pandemia e all’esigenza del suo massimo contenimento, sarà erogata a distanza, con le più opportune modalità telematiche, salvo il primo orientamento al momento dell’immissione in possesso, la formazione sul campo ed eventuali ulteriori approfondimenti organizzati in sede locale.

La formazione d’ingresso ha una durata non inferiore a due settimane, ivi compresi i periodi di formazione sul campo.