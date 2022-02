Rete per la conservazione della biodiversità, il gruppo di studio

CAMPOBASSO. Alle ore 10, nei locali di Palazzo D’Aimmo, sede del Consiglio regionale, l’Associazione ex Consiglieri regionali del Molise tiene una conferenza stampa.

Nel corso dell’incontro con i rappresentanti dell’informazione molisana, l’Associazione ex Consiglieri regionali, per mezzo del suo presidente Gaspero Di Lisa, presenterà l’iniziativa, voluta e promossa dalla stessa organizzazione, tesa a costituire un Gruppo di studio con le forze sociali, i vari soggetti istituzionali e privati operanti sul territorio (Enti territoriali, locali, direzioni di aree protette ecc.) per la elaborazione di una proposta organizzativa mirata alla formazione di una Rete per la conservazione della biodiversità, i cui elaborati saranno posti alla valutazione del Consiglio regionale per l’opportuna attività legislativa.

La costituzione del Gruppo di studio, ha spiegato Di Lisa, che viene all’indomani dell’auspicata modifica costituzionale, completata in questi giorni dal Parlamento, in verità parte da molto più lontano. Già in precedenza l’Associazione aveva promosso iniziative analoghe, riprese alla fine di febbraio 2020 e bloccate poi dalla pandemia.

In quell’occasione il direttivo dell’Associazione si era riunito per decidere un percorso da condividere con altri soggetti interessati per realizzare e sviluppare una rete della biodiversità, che valorizzasse l’autonomia regionale e ricevesse da quest’ultima la forza propulsiva per proteggere l’ambiente e creare sviluppo socio economico per chi abita i territori interessati.

Oggi, ha continuato Di Lisa, riprendiamo quel percorso con partner importanti con la volontà e la determinazione di poter sostenere la politica attiva nel compiere scelte mirate, sia per l’utilizzo del Pnrr che il coerente Piano di sviluppo che la Regione elaborerà.