Storie di Covid: dal ricovero nel giorno del compleanno alla festa dei 69 anni

TERMOLI. La vita è una cosa meravigliosa, abusata locuzione e persino titolo di un film di una dozzina di anni fa, che però mai come in questa circostanza esprime appieno tutto il proprio significato.

Un anno fa, il 15 febbraio 2021, la famiglia Busico piuttosto che celebrare il 68esimo compleanno di Giosuè, l’ha visto ricoverare in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli, a causa del Covid.

Un quadro clinico molto problematico, emerso in un contesto regionale altrettanto delicato, con pressione ospedaliera massima, a causa dei danni provocati dalla variante inglese.

Dal capoluogo si decise di trasferire il paziente in Cross, con l’elicottero delle forze armate, a Grosseto e lì è iniziato un nuovo percorso, lontano mesi da moglie e figli. Riuscì a sconfiggere l’infezione, tornando a Termoli solo il 29 maggio scorso, accolto in maniera festante non solo dai familiari, che agognavano lungamente il suo rientro a casa, ma dall’intero vicinato, dello stabile di via Brasile 73.

Un momento che documentammo direttamente.

Ora a Giosuè, nel giorno del suo 69esimo compleanno, ricordando la battaglia vinta contro il coronavirus, giunge questo messaggio di auguri: «L’anno scorso proprio il giorno del tuo compleanno il destino ti ha giocato un brutto scherzo… quest’anno per fortuna sei qui con noi e questo ci basta! Oggi avremmo voluto recuperare con una grande festa ma varie circostanze non ce lo permettono! E allora ti auguriamo dal profondo del nostro cuore infiniti auguri di buon compleanno! La tua famiglia!», dalla moglie Mattia e dai figli Angela e Raffaele.