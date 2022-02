L'abusivismo edilizio nel Molise

MOLISE. I dati Istat pongono il Molise al primo posto in Italia con un indice di abitazioni abusive pari al 69,5%; ma i corregionali si ritengono fuori dalle brutture urbanistiche di altre aree del Paese. La colpa? La storica mancanza di una legge-quadro urbanistica in regione e la scarsa programmazione dei Comuni. Oggi è arrivato in aiuto Legambiente (“Abbatti l’abuso”) secondo cui sono le aree costiere italiane quelle più colpite da un fenomeno che si concreta in 247 ordini di abbattimenti. Purtroppo solo il 3% degli immobili viene acquisito al patrimonio comunale. Abbattere una casa è ancora oggi un fatto impopolare; e Legambiente chiede di intervenire con una proposta che renda rapido ed efficace l’istituto delle demolizioni degli immobili abusivi. Regioni e Comuni dovrebbero disporre di un calcolo annuale del patrimonio immobiliare abusivo, ma pochi enti lo fanno perché ammettere di conoscere il numero di case illegali sul proprio territorio senza aver attivato e seguito le procedure previste dalla legge fino alla demolizione significherebbe autodenunciarsi.

Secondo il rapporto Bes dell’Istat, l’abusivismo riguarderebbe quasi il il 50% del patrimonio immobiliare al Sud, il 18,9% nel Centro ed il 6,7% al Nord. Al Sud il dato non è mai sceso sotto il 24%, percentuale relativa al 2007. La Campania si conferma la regione più esposta al fenomeno, con una quota di 50,6 immobili fuorilegge ogni 100. Seconda è la Calabria con il 46,6% di edilizia illegale e terza è il Molise (45,8%). Insomma il fenomeno è fuori controllo ma gli abbattimenti comunali restano al palo. Finalmente è stata 'immaginata', il 2 febbraio 2022, la Banca dati nazionale sull’abusivismo che mette a disposizione uno strumento informativo che consentirà di mettere a sistema le informazioni sulle opere fuorilegge, rafforzando le azioni di contrasto contro un fenomeno che arreca gravi danni all’ambiente”. “L’iniziativa - sottolinea il Ministro Giovannini - richiede un’azione congiunta con la collaborazione di Regioni e di enti locali”. Nella prima fase la banca-dati sarà alimentata con le informazioni sugli immobili e le opere abusive oggetto delle segnalazioni effettuate dai Comuni. Le successive estensioni avverranno con la collaborazione dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della transizione ecologica, della Cultura, dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, delle Regioni e dei Comuni. Il sistema consentirà di agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni. E proprio per sostenere i Comuni negli interventi di demolizione delle opere abusive è istituito al ministero un fondo di 15 milioni di euro, rifinanziato con la legge di bilancio per il 2022.

I dati di Legambiente confermano che l'abusivismo è una piaga da sanare; cosicché procedere con gli abbattimenti è il migliore deterrente per scongiurare il sorgere di nuovi abusi. Ma il quadro che ne emerge è quello di avocare allo Stato il compito di riportare la legalità laddove le amministrazioni locali non sono ancora riuscite a farlo. Ed ecco perché, lo scorso anno, nel decreto legge 'Semplificazioni' fu inserita una norma che conferisce al Prefetto la responsabilità di demolire su tutte le ordinanze emesse dai Comuni. Per liberare il Paese dallo sfregio del cemento selvaggio e dall'abusivismo impunito serve un netto cambio di direzione che solo la classe politica può intraprendere, non sono ammessi più ritardi o passi falsi.

Claudio de Luca