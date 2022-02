Raccolta farmaci: «Grazie alla popolazione tutta per la sensibilità dimostrata»

TERMOLI. Chiusa ieri la campagna di raccolta del farmaco, anche nelle due farmacie di Termoli che hanno aderito all’iniziativa, che è andata avanti da martedì 8 febbraio sino a lunedì 14.

In via Maratona, alla farmacia Cappella, i medicinali e i prodotti farmaceutici donati sono stati circa 130, tra questi quali principalmente antinfiammatori, analgesici, sciroppi per la tosse, spray decongestionanti nasali, antiallergici, colliri e preparati antiacidi.

«Ovviamente ringraziamo la popolazione tutta per la sensibilità dimostrata anche quest'anno e inoltre ringraziamo l'Associazione Banco Farmaceutico e il Comitato Santa Maria degli Angeli per averci dato la possibilità di fare qualcosa di concreto per i più bisognosi», le parole del farmacista Vincenzo Cappella.

Nel 2021, 600.000 persone non hanno potuto acquistare medicinali per ragioni economiche. Il loro numero, rispetto al 2020, è cresciuto del 37% (+163.000 persone) a causa della crisi economica provocata dalla pandemia.

Undici le farmacie coinvolte nel Molise, per sostenere 7 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi.

Una campagna di raccolta che ha avuto il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibilie BFResearch.