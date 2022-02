Dieta mediterranea, Occhionero (IV): “Stile di vita sostenibile e equilibrato”

ROMA. "Grazie al ministro Roberto Speranza per le parole spese stamattina sulla dieta mediterranea come modello di alimentazione da promuovere anche sul piano internazionale." Così Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva in una nota. "La dieta mediterranea non è solo un regime alimentare sano, ma a tutti gli effetti uno stile di vita sostenibile e equilibrato, che consente la salute fisica e mentale. Avevo parlato di dieta mediterranea e dell'importanza di educare ad essa nelle scuole in un episodio di "Mens Sana", il mio podcast su Radio Leopolda. Oggi ribadisco l'importanza di introdurre nella formazione, anche elementare, l'insegnamento al saper mangiare, che va considerato come uno dei tasselli essenziali dei cittadini del futuro". Aggiunge poi: "Oltre all'aspetto della salute, la dieta mediterranea è un vanto che può diventare un asset essenziale nell'export italiano, che già conta ampiamente sul settore agroalimentare, e che ha ancora prospettive di sviluppo sul piano internazionale".