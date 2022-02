Proteggere il territorio dalle infiltrazioni criminali, briefing a Termoli

TERMOLI. Nuovo importante segnale di prossimità da parte della Prefettura di Campobasso verso il territorio di Termoli e del basso Molise.

Il prefetto Antonio Cappetta ha convocato per dopodomani, giovedì 17 febbraio, alle 10.30, in sala consiliare, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Obiettivo del briefing ufficiale è svolgere una analisi congiunta sulle iniziative volte a prevenire e preservare l’integrità del tessuto socio-economico provinciale da tentativi di infiltrazione da parte di sodalizi criminali provenienti da Regioni limitrofe.

All’incontro sono stati invitati a partecipare i referenti delle Associazioni rappresentative delle principali categorie economiche del territorio provinciale.