Dialogo tra Governo e associazioni di categoria, attesa la riforma sulle concessioni balneari

TERMOLI. Riforma del comparto concessionario demaniale atteso nel prossimo Consiglio dei Ministri. Come ha reso noto Federbalneari: «Incontro ieri pomeriggio a Palazzo Chigi tra i ministri della Lega Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti e il presidente del consiglio Mario Draghi per fare un punto politico sul dossier Balneari.

In una nota di palazzo Chigi si legge «L’impegno condiviso è di arrivare a una proposta che tuteli il settore e che tenga conto delle varie complessità emerse. Le interlocuzioni proseguiranno sul piano tecnico nei prossimi giorni con i soggetti competenti».

Sul settore pende la spada di Damocle di una procedura d’infrazione già annunciata dalla commissione europea.

E impegno sul dossier balneari anche del ministro degli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, che convocherà un tavolo con le Regioni, l’Anci e l’Upi, al quale prenderanno parte anche i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e del Turismo, Massimo Garavaglia. In una nota del ministero si legge che: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio sta seguendo il dossier e il ministro Gelmini è pronto a promuovere un confronto tra il Governo e gli enti locali per risolvere, attraverso una nuova norma di legge, in modo definitivo il problema».

Per Marco Maurelli, presidente di Federbalneari Italia, un tavolo tecnico per arrivare a una riforma delle concessioni demaniali è un ottimo strumento. «Però ci siamo fermati alla fase interlocutoria, sono completamente mancati i contenuti e le linee guida. Ci aspettiamo che il Governo Draghi dia al più presto vita ad una riforma che stabilizzi l’attuale modello a tutela degli investimenti e del comparto del turismo».