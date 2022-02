Delegazione di albanesi kosovari in visita a Montecilfone

MONTECILFONE. Non si ferma l'impegno del sindaco Manes per la promozione culturale ad ampio respiro della ricchezza Arbëreshe, dopo il progetto di Gemellaggio Montecilfone -Tuci e la prossima partecipazione al Forum Europeo della Gioventù 2022 a Tirana.

Nello scorso fine settimana, infatti, una delegazione di cittadini albanesi di origine kosovara che vivono in Svizzera e precisamente nel Canton Ticino è stata ospite della municipalità nel centro bassomolisano capofila degli Sportelli Linguistici di minoranza albanofona. A fare gli onori di casa oltre al primo cittadino anche Montecilfone tutta. Entusiasta e grato della visita il sindaco Manes così commenta l'incontro: «Abbiamo trascorso una giornata veramente emozionante, parlare nel nostro antico idioma con persone che sentiamo connazionali e vicine a noi, Albanesi che si sono fatti strada in altre Nazioni dando vita ad associazioni e mantenendo in vita la lingua la cultura e le tradizioni dei padri. Li ringraziamo anche per i numerosi libri e testi alloglotti che ci sono stati donati».

Tra gli ospiti figurava Rexhep Ridati giornalista ed autore di volumi che raccontano del reportage - intrapreso unitamente ai suoi collaboratori - tra la cultura e le tradizioni degli Albanesi d'Italia. "Il mio – spiega Ridati - è il viaggio di un giornalista partito dal Kosovo emigrato in svizzera che ha voluto conoscere tutti i paesi Albanesi d'italia". Presente anche Illir Xheladini scrittore nato a Pristina, cresciuto con i suoni della macchina da scrivere del padre, e autore di "Midaks merimanga kureshtare", "Midax il ragno coraggioso" (Midax l'araignée voyageuse), e "La contrée obliée". Xheladini è emigrato all'età di diciotto anni nella Svizzera francofona dove ha coltivato il suo amore per la letteratura francese nato ai tempi del Ginnasio a Pristina e mai sopito.

Ringraziamo Angela Carafa, degli Sportelli Linguistici Arbëreshë del Molise.