Precari nella sanità pubblica: «Siamo allo sbando, correre subito ai ripari»

Intervista al segretario provinciale del NurSind Antonio Licursi

TERMOLI. Riflettori accesi sul precariato nella sanità pubblica.

Allarme lanciato dal segretario provinciale del NurSind, Antonio Licursi.

«Le cose stanno in questo modo: la regione Molise e la Asrem in modo particolare non hanno fatto nessun rinnovo, nessuna programmazione per quanto riguarda queste figure professionali; mi riferisco agli infermieri e agli Oss in particolare. E invece sta venendo fuori una grossa problematica che riguarda proprio un allarmismo per queste figure. Cioè sanno che a fine mandato, a fine di questo primo mandato dovevano staccare 20 giorni.

Questo non è più possibile, perché se pensiamo per un attimo che tutti questi operatori hanno le ferie di un anno intero lavorato più quelle di questo principio d’anno e al fatto che hanno numerosissime ore di straordinario cumulato in un monte ore, dobbiamo necessariamente concludere che già da subito l’Azienda sanitaria regionale sarebbe a terra. Ciò significa che non è più possibile erogare nessun tipo di assistenza. Si chiuderebbe il centro vaccinale di Selvapiana, si chiuderebbero il centro vaccinale di Termoli in piazza del Papa; quello del presidio ospedaliero San Timoteo e i reparti di rianimazione dove gli infermieri che stanno lì sono tutti a tempo determinato.

Qui siamo allo sbando. Perché qui bisognerebbe programmare per dare una risposta concreta, almeno minima per i livelli assistenziali».