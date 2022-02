Il rapporto tra politica e giustizia

Sono trascorsi trent'anni da 'Mani pulite'; e, per una singolare coincidenza, attualmente il legislatore sta ponendo mano alla riforma della Giustizia. Il 17 febbraio del 1992 fu arrestato il socialista Mario Chiesa. Cominciò da lì a crollare il sistema della Prima Repubblica. Un'altra coincidenza?

Quella per cui protagonista di quella stagione fu un giudice molisano: Antonio Di Pietro che - per certi suoi metodi e i suoi modi spicci - diventò il simbolo della lotta alla partitocrazia di quel tempo ed ai 'latrones' della Politica, inaugurando quella inclinazione giustizialista che, poi, ha sconvolto l'intero Stivale.

Alzi la mano chi non ebbe a dipingere il succitato corregionale alla stregua di un eroe vendicatore, animatore - a livello di opinione - di una logica manichea che vedeva contrapposti i buoni contro i cattivi: da una parte i Pm di Milano, dall'altro il sistema degli 'sperimentatori' di certa Politica. In seguito, però, assennatamente, molti cominciarono a rivolgere l'attenzione ad una serie di comportamenti propri del 'pool': i metodi spicci, l'abuso della carcerazione preventiva, l'abitudine invalsa nella pubblica opinione di trasformare gli avvisi di garanzia in una condanna, peraltro alimentata da una Stampa puntualmente a conoscenza dei fatti bene prima che certe vicende fossero diventate chiare e nette.

Il Pm delle “Mani pulite fu lanciato da D'Alema nel 1997. Paracadutato nel Collegio sicuro del Mugello, fece fuori il compagno Sandro Curzi. Di seguito fu Ministro e fondatore dell’Italia dei valori. Grazie alla sua popolarità, il Magistrato di Montenero di B. fu presentato, di seguito, in un Collegio uninominale quale candidato unico del Pd e degli scissionisti. Il progetto non ebbe buon fine perché, a mettersi di traverso, fu Matteo Renzi, convinto che i vari suoi nemici interni si sarebbero coalizzati per tirar su Di Pietro. Ma fermiamoci qui per ricordare che, prima dell'avvento dell'ex-Sindaco di Firenze, l'azione del 'pool' e il devastante impatto delle inchieste (cui dettero spazio la maggioranza delle testate italiane) portarono alla fine della Repubblica dei partiti e all'eliminazione delle principali forze politiche. Solo il Pci riuscì a salvarsi, autonominandosi 'ex-novo.

Il Psi, invece, scomparve; la Dc si fece Ppi, sopravvivendo ma perdendo forza o usando altri nomi. Quando il sistema politico ebbe a resettarsi, emerse il Cavaliere. Di Pietro, però, sceso in campo, fu prima ministro dei lavori pubblici nel Prodi 1, poi - candidatosi con l'Ulivo - diventò senatore (1997). Nel 1998 fondò l'Italia dei valori e nel 2006 fu ministro delle infrastrutture nel Prodi 2.

E qui è possibile tirare le somme, collegandoci con i mutamenti che oggi si vogliono imporre alla Giustizia. Di fatto, dopo avere posto sotto indagine un'intera classe politica, peraltro ben nota al colto ed all'ìnclita, Di Pietro era divenuto uno dei protagonisti della politica nazionale.

Oggi, con la Cartabia, l'opinione pubblica discute - giustamente! - del superamento delle porte girevoli tra Politica e Magistratura, ma ci si scorda di richiamare alla memoria la fase di 'Mani pulite' (che invece ebbe ad inaugurarla), utilizzando gli effetti distorsivi che ebbe grazie al rapporto fra Politica e Giustizia.

Claudio de Luca