Milano Fashion Week, la seconda volta di Sonia Fasulo: “Opportunità per il Molise”

Termoli A tu per tu con l'influencer termolese Sonia Fasulo che anticipa i progetti per il suo futuro e per quello della sua città natale.

TERMOLI. Sonia Fasulo è un’influencer con un vasto seguito su instagram, una scrittrice che ha al suo attivo un libro e un altro in uscita, una social media manager e un’imprenditrice: originaria di Termoli, dove vive e ha messo su famiglia, si appresta a calcare il red carpet della Milano Fashion Week in programma dal 22 al 28 febbraio prossimi. È la sua seconda volta nella cosmopolita capitale lombarda, dove nel 2021 ha avuto l’opportunità di sfilare e mettere in vetrina la sua città e la regione Molise.

Premiata dal Comune di Termoli con il riconoscimento ‘Gente di Mare’ nel 2021, Sonia è una macchina da guerra, incapace di stare ferma e, dopo il successo dello scorso anno, è già al lavoro sul suo futuro che si preannuncia ricco di sorprese, come confessa a TermoliOnLine che l’ha intervistata a pochissimi giorni dalla sfilata.

Sonia Fasulo, questo è il secondo anno in cui è invitata alla Milano Fashion Week. Cosa si prova?

«Una grande emozione, lo devo ammettere. Non solo personale, ma anche per la mia Termoli, per il Molise. La telefonata di Sabrina Spinelli, organizzatrice dell’evento, mi ha lasciato di stucco perché in questi mesi ha avuto modo di osservare il mio lavoro, i miei piccoli passi ed ha deciso di invitarmi come personaggio di spicco e mi ha affidato alcune responsabilità per lo svolgimento dell’evento. Ho dovuto farglielo ripetere due volte perché non credevo alle mie orecchie».

Cosa significa, per Lei, la Milano Fashion Week?

«È un momento di grande crescita personale e professionale. Imparo dai grandi del settore della moda e soprattutto della comunicazione, mi metto in gioco riportando a casa tutto quello che posso imparare. Stare a stretto contatto con chi organizza eventi del genere da 25 anni, conoscere personaggi del mondo dello spettacolo, non è solo un mero momento personale, ma un modo per far conoscere la mia bella realtà: il Molise e Termoli».

Alla sfilata del 2021 ha portato la sua città sul tetto del mondo, facendola conoscere a tutti i presenti. Presumo che anche quest’anno porterà alto il nome di Termoli…

«Senza ombra di dubbio. Questa volta ho alzato un po’ il tiro. Ho chiesto a Sabrina Spinelli di venire a Termoli ed organizzare una sfilata evento come quelle realizzate a Milano. Una pseudo Fashion Week a Termoli creando un filo immaginario tra le passerelle di Milano e la nostra cittadina. Credo sia un modo unico, di grande lustro per la nostra città».

Dopo aver conquistato Milano ha in mente di conquistare anche qualche altra passerella?

«Domenica 27 sarò seduta vicino a Cecilia Rodriguez e l’amministratore di Camperos, non nego che tenterò di strappare un invito per Parigi o per l’America. Chissà...».

Lo scorso anno ha sfoggiato un abito con lo stemma di Termoli, la sua città. Cosa indosserà quest’anno?

«Quest’anno il mio outfit nasce da un connubio perfetto tutto termolese: grandi marchi e lowcost che si sposano insieme per creare qualcosa che mi ha fatto innamorare al primo sguardo. Giacca e pantalone sono di Masiga Abbigliamento, creato ad hoc per me, scarpe, copri giacca e body di E.T. e Marianne che ha ‘cucito’ sul mio corpo il tutto capendo le mie esigenze, le mie particolarità e le ha valorizzate. Non vedo l’ora di farvelo vedere. Tutti gli accessori vengono dalle mani esperte di due signore made in Termoli: Agnese Santoro e Angela Ciafardini che, passo dopo passo, con colori, modelli e abbinamenti hanno realizzato i miei gioielli. Con la loro Butterfly and love jewels realizzano davvero capolavori anche su misura. Praticamente a Milano sfilerà Termoli in tutte le sue sfaccettature».

Lei è madre, moglie, scrittrice, social media manager, imprenditrice. In quale ruolo si riconosce di più?

«Diciamo che sono un puzzle di comunicazione. La madre forse è il ruolo più complesso perché riguarda la parte più importante di me, ma scrivere e comunicare sono la mia essenza. Un po' alla volta ho imparato prima a scrivere, poi a trasmettere ciò che volevo dire ed infine ho imparato a comunicare. L’imprenditrice racchiude tutto gli aspetti di me in un unico cerchio. Diciamo che ogni ruolo è complementare all’altro».

Quanto è difficile, oggigiorno, per le donne emergere in un mondo ancora troppo maschiocentrico?

«Non sa quanto. Prima ci rimanevo male, soffrivo per la realtà così incentrata sull’uomo. Oggi la combatto fieramente. Più di una volta mi sono sentita chiedere dove fosse il mio capo, a quale imprenditore fossi legata ed una volta mi chiesero anche ‘L’accompagna suo marito?’. Io risposi solo che sapevo accompagnarmi anche da sola. È una dura lotta, ma credo fortemente nella forza, nelle capacità e nel successo di ogni donna sulla faccia della terra. Dalla casalinga che riesce a mettere a tavola ogni giorno un piatto ben fatto, all’imprenditrice che sgomita per il suo posto nel mondo, dalla ragazza che tenta l’esame in scienze, alla donna che cresce abilmente i suoi figli. Siamo donne, nel Dna abbiamo già ben installato il fattore guerriera».

So che era al lavoro sul suo secondo libro, dopo il successo di ‘Parlami di te’. Può anticiparmi qualcosa?

«E ci siamo. L’ho completato a gennaio. Claudia Venuti e Alessandro di Domizio ne stanno curando l’editing e la grafica e credo sarà distribuito direttamente da Amazon. È il seguito di ‘Parlami di Te’, ripartiamo da dove li abbiamo lasciati e sicuramente non mancheranno grandi colpi di scena e sorprese. Si parlerà esplicitamente di Termoli sperando di portare sempre più turismo. Il titolo racchiude l’essenza di ognuno di noi, ma lo svelerò dopo la Milano Fashion Week, magari insieme alla risposta di Sabrina Spinelli. Dovrebbe uscire tra aprile e maggio, stiamo sistemando le ultime cose e finalmente siamo pronti».

Quali progetti ha in cantiere per il futuro?

«Tanti e ne sono onorata. A breve inizierò un programma di comunicazione ad hoc nelle scuole superiori termolesi, un progetto che mi riempie di gioia. A marzo uscirà il mio primo videocorso sul mondo social con l’Istituto Volta di Bari: un onore per me essere stata scelta per ricoprire questo ruolo e non solo. Stiamo valutando anche altri progetti insieme. A breve ci saranno dei corsi proprio a Termoli rivolti alle donne, ma questo lo svelerò più in là con tutti i dettagli del caso. Adesso mi concentro su questo momento cercando di portare quanto più lustro ad una città che mi ha dato tanto. Non sarei dove sono ora senza tutti coloro che hanno creduto in me, i miei concittadini, la mia bella Termoli, la mia famiglia tutta, il mio Molise. E poco importa se alcune volte le critiche arrivano dritte e dure, perché è dalle critiche che trovo la spinta per migliorarmi ancora. In fondo non si finisce mai di imparare».

