Il parco di ‘San Pietro’ prende vita: al via lavori nell’area giochi

TERMOLI. Dopo anni il quartiere di San Pietro sta diventando a ‘misura di bambino’: come già anticipato da TermoliOnLine nei mese scorsi (LEGGI), sono finalmente iniziati i lavori che vedranno la nascita del parco destinato ai giovani residenti del quartiere alla periferia di Termoli.

Dopo aver individuato l’area, ubicata tra via Tevere, via Arno e via Volturno, proprio alle spalle dell’edicola (chiusa dopo la morte di Raffaele che la gestiva), i lavori si sono concentrati sulla pavimentazione: dal colore rosso, che richiama i campi destinati al basket, l’area consta attualmente di tre ingressi.

L’area destinata al gioco, tuttora spoglia, è rappresentata da due grossi quadrati affiancati, al cui centro è stata piantumata una giovane palma. L’importo dei lavori è di poco meno di 40mila euro (39mila 900 euro per la precisione) e dovrebbero durare 90 giorni, salvo complicazioni legate alle cattive condizioni meteorologiche che rischiano di rallentare l’intervento.

Galleria fotografica