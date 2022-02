Stop al referendum sull'eutanasia, «Siamo delusi ma non ci fermeremo!»

PETACCIATO. Affondato dalla Consulta il referendum abrogativo in materia di eutanasia.

La Corte costituzionale si è riunita ieri in camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità del referendum denominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.

Grande era l’attesa, soprattutto tra coloro che ci hanno messo la faccia, raccogliendo le firme in piena estate, come Matteo Fallica. «Ho appreso con profondo rammarico della decisione della Corte Costituzionale in merito al quesito referendario sull'eutanasia. Una pessima notizia per la nostra democrazia.

Potete immaginare lo sconforto di chi, come me, si è impegnato molto nella fase della raccolta delle firme. Ci sarà tempo per commenti più articolati da parte del comitato promotore.

Ora mi limito a dire questo: con questo verdetto la Consulta ha negato al popolo italiano il diritto di decidere liberamente su un tema di fondamentale importanza che riguarda la vita reale delle persone. Leggeremo con attenzioni le motivazioni della sentenza, che formalmente non possiamo che rispettare». «Sul piano politico, chi crede fermamente in questa battaglia troverà il modo presto di rilanciarla con rinnovata forza. Siamo delusi ma non ci fermeremo!», conclude Fallica.