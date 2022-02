"Il Tribunale di Vasto ha ottenuto la proroga al 31 dicembre 2023"

VASTO. “Dopo continui e costanti incontri avuti con la ministra Cartabia, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati dei tribunali minori abruzzesi, i sindaci ed infine quello con la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina e la Viceministra Laura Castelli - che ringrazio particolarmente per la copertura economica trovata nel Fondo Speciale parte Corrente accantonamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze - durante i quali abbiamo sempre fatto presente i motivi per cui si riteneva necessaria la proroga della chiusura delle sedi dei tribunali già soppresse dalla Geografia giudiziaria, accolgo con favore la proroga al 31 dicembre 2023 dell'emendamento a mia prima firma nonostante avessi chiesto originariamente al 2024”.

E’ stata una dura battaglia ma alla fine ha vinto la determinazione e l’impegno nei confronti dei nostri cittadini”. Così la deputata Carmela Grippa prima firmataria dell’emendamento che proroga la chiusura dei tribunali di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano dopo la sua approvazione nella notte in Commissione alla Camera durante l’esame del Milleproroghe. Questo tempo sarà fondamentale per istituire un tavolo ministeriale per andare a definire insieme con le parti interessate nuovi criteri per le scelte della geografia giudiziaria. Una proroga, tanto attesa, che finalmente è arrivata, ma che ci deve solo far rimanere concentrati sul vero obiettivo: ottenere la loro efficienza anche per i prossimi anni”.

“E’ una soddisfazione questo risultato ottenuto durante la notturna in Commissione, frutto di un lavoro sinergico svolto ai diversi livelli istituzionali e con tutti i colleghi rappresentanti del territorio. In particolare questo risultato lo voglio condividere con i colleghi Gianluca Castaldi e Gabriella Di Girolamo con i quali da anni lottiamo per perseguire l’obiettivo: tenere aperti i nostri tribunali. Continueremo per rendere strutturale questo principio”, conclude.

Così, Carmela Grippa, deputata del M5s.