Vaccinazioni a domicilio con l'Esercito, grazie da Guglionesi e Rotello

GUGLIONESI. Prosegue la campagna vaccinale a domicilio sul territorio bassomolisano. Dopo quanto già reso noto a Campomarino, stavolta è toccato a Guglionesi: «Sabato scorso si sono concluse le vaccinazioni domiciliari covid nel Comune di Guglionesi.

L’Asrem, coadiuvato dai servizi sociali del Comune di Guglionesi, ha individuato i cittadini più fragili che per motivi di salute non avevano la possibilità di recarsi presso l’Hub vaccinale, ai quali è stata somministrata la III dose del vaccino anti-Covid dal personale sanitario dell’Esercito italiano, con la cooperazione dell’ OdV Sant’Antonio e dei Servizi sociali», dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Carmela Minchillo. L’Amministrazione Comunale, con l’assessorato alle Politiche Sociali, ringrazia l’Esercito Italiano e l’OdV Sant’Antonio per la fattiva collaborazione e l’operato sul territorio.

Anche l’amministrazione comunale di Rotello ha volito ringraziare l'Esercito Italiano del Distretto Militare di Campobasso: «Ringraziamo Francesco Di Renzo per la costante disponibilità», il messaggio del sindaco Massimo Marmorini e di tutta la maggioranza.