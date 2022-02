Caro gasolio, clima, pandemia e reddito: Movimento agricolo molisano torna a dare battaglia

GUARDIALFIERA. L’attività associativa del Movimento agricolo molisano, che ha il suo cuore pulsante nel basso Molise, è stata chiaramente fiaccata dalla pandemia, che negli ultimi due anni ha impedito che si organizzassero manifestazioni e incontri a cuor leggero. Tuttavia, la condizione degli agricoltori è tutt’altro che florida e per questo il Mam ha voluto serrare le proprie fila e tornare a mettere al centro del villaggio i problemi di coltivatori e aziende agricole che stanno vivendo anche loro i rincari di prodotti e carburanti, alle prese con l’atavico dilemma della redditività. Un incontro molto vivace quello tenuto nei giorni scorsi nei pressi di Guardialfiera, dai componenti del comitato regionale del Movimento Agricolo Molisano. Molto gli argomenti affrontati.

Da quello inerente all’incidenza della Pandemia sull’attività agricola a quello dei mercati, dell’ultimo picco dei rincari dei prodotti per lavorare e produrre derrate agricole, che purtroppo senza comportare il relativo giusto adeguamento in aumento dei prezzi delle materie prime prodotte nei campi. Una trentina gli associati che hanno ritenuto di discuterne, verso il fine settimana, sotto il coordinamento del presidente Antonio Di Rocco. «Il comparto primaria è sempre quello che per primo paga i mutamenti economici negativi del Paese ed è quello che poi è l’ultimo a riscontrarne eventuali miglioramenti o adeguamenti economici di ritorno – spiega Di Rocco - basta constatare oggi come talune produzioni agricole, ad esempio il frumento, sono aumentate di prezzo di quasi il 40%, ma solo quando il 90% del prodotto non era più nelle mani dei produttori, ma nelle stive di chi già sapeva.

Però i rincari dei prezzi dei relativi alimenti derivati sono subito stati applicati sugli scaffali al consumo, anche sui prodotti necessari alle coltivazioni si sono abbattuti i rincari come i concimi, gasolio, macchine agricole, sementi ecc.). Sicuri che passeranno mesi forse anni prima che i rincari si adegueranno alle derrate agricole. Questo elemento economico è estremamente grave e negativamente incisivo sulla economia generale di gestione aziendale del settore che potrebbe determinare il crollo finale del settore. Vi è poi lo stato di abbandono delle infrastrutture agricole, dalle strade di accesso nei campi che insieme alla rete idrica furono realizzate anch’esse da circa quarant’anni or sono, mai manutenute e che oggi stanno per ritornare allo stato precedente. Le opere di bonifica e irrigue ormai fatiscenti elevano l’antieconomicità di colture che poi non sono neanche competitive sui mercati, causa la incontrollata globalizzazione delle derrate alimentari importate dal mondo, spesso non salubri.

Poi aggiungiamo le calamità naturali e in ultimo la pandemia sanitaria, si può dedurre che il settore è praticamente inginocchio». La discussione si è imperniata su tutte le tematiche in difficoltà del settore, sulla poca sensibilità di chi dovrebbe meglio governarle, i tanti problemi che attagliano il settore primario, che nel Molise sta favorendo una epocale e drammatica emergenza demografica, specie nelle giovani generazioni e in particolare dalle aree interne, dove l’agricoltura stenta a sopravvivere. Causa anche e innanzitutto dal frazionamento aziendale e dai relativi eccessivi costi produttivi, meccanizzazione inadeguata, fatiscente e pericolosa, con scarsi ricavi e redditi quasi zero per gli addetti ai campi.

«La discussione si è surriscaldata, molti gli interventi, quasi tutti ormai disillusi che ci possa essere qualcuno o qualcosa che si muova, che accada – ha proseguito Di Rocco - affinché possa cambiare qualcosa nella nostra agricoltura. Un coro di delusione verso chi dovrebbe aiutare il settore agro-alimentare dove trovano lavoro migliaia di imprenditori agricoli e addetti nell’ indotto agroalimentare, forse molti governanti perfino lo ignorano».

Il segretario regionale del Mam Domenico Zeoli, che di lì a poco avrebbe avuto anche un grave lutto in famiglia, ha ricordato i tanti nodi da sciogliere, che creano danno all’agricoltura invece che aiutarla.

«Ha ricordato che nessuno più parla del grave problema dei danni e pericolosità dei cinghiali; non si parla più dei Consorzi di Bonifica, della loro unificazione e dare loro una gestione normale e democratica – ripercorre la serata il presidente - facendo finalmente votare i consorziati; nell’oblio anche le centraline idroelettriche a valle della diga del Liscione; negli ultimi due anni abbiamo subito delle calamità naturali: la siccità per oltre un anno ha fatto danni enormi, oltre a quelli provocati dal Covid. I servizi essenziali vacillano con una sanità pericolosa, specie per chi vive in campagna. Ora basta! Bisogna assolutamente agire e uscire da questo stato di inerzia assoluto; tocca a noi, riunirci e uniti speriamo di cambiare questo stato di abbandono, questo distacco tra chi produce e crea lavoro e chi si affannano solo per conservare lucrose poltrone. Il vice presidente Ivano Zara ha messo in evidenza la grande incongruenza dei nostri governanti, a tutti i livelli, tra i tanti fondi disposti negli ultimi anni, sia da parte nazionale che quelli comunitari, per l’agricoltura che produce derrate per alimenti sani, niente. Nel Molise si spendono più soldi per le ciclabili che per l’agricoltura. Con l’aggravante che le ciclabili servono per fare sport ai titolari, magari di laute pensioni, l’agricoltura invece produce cibo e lavoro per tutti, lavoro non solo quello della campagna, si immagini le immense filiere di trasformazione agro-alimentare che operano nel Molise, anche alcune di rilievo nazionale e mondiale e che molte altre ancora se ne potrebbe creare, specie nell’orticolo, leguminose, salse, frutticolo e via discorrendo».

In conclusione il Mam ritiene di attivarsi incisivamente, partecipare attivamente non solo come imprenditori, ma anche come cittadini, a seguire e partecipare alla vita pubblica e socio-economica, nonché amministrativa e istituzionale- A tal fine, alla unanimità, l’assemblea ha conferito mandato al direttivo del Movimento agricolo molisano a predisporre e tracciare un migliore e adeguato percorso al raggiungimento di nuovi spazi operativi e rendere più attrattiva specie per i giovani l’attività agricola.

«Anche la Referente regionale femminile, De Leo, nel condividere tutto ciò che si è discusso e le relative conclusioni, ha ribadito: che tutti, dico tutti devono convincersi che in Molise se crolla l’agricoltura sarà la fine definitiva di tutto. Per questo, tocca anche a noi agire, ma agire con determinazione e senza scrupoli nei confronti di chiunque», ha concluso Antonio Di Rocco.