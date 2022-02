Enti pubblici e concorsi al bando

La prima legge generale sul pubblico impiego, approvata nel 1908, imponeva la regola dell’assunzione per concorso. Prima di questa data gli impieghi venivano “venduti”, oppure “elargiti”, sulla scorta della fedeltà politica dell’interessato. Successivamente la Charta costituzionale proclamò che agli impieghi si potesse accedere solo mediante bandi. Oggi questo principio appare in crisi, facendoci riprecipitare all’epoca post-risorgimentale, ricorrendo all'art. 110 Tuel. E così la gran parte dei Comuni opera, di sovente, nel silenzio generale degli stessi silenti interessati e nella totale carenza di controlli. In sostanza utilizza assunzioni a tempo, predisposte con la metodica della cosiddetta “selezione”. Così può accadere che un Presidente di Giunta regionale, quale che sia, solleciti l’accreditamento di un “cliente” ad un Sindaco amico perché, per inserire in Regione la persona da beneficare, occorre almeno una certificazione di attività pregresse esercitate in una P.a. Questa è diventata una regola pure in Molise a cui i primi cittadini, in vena di future “promozioni” elettorali campobassane, si assoggettano volentieri, tanto paga il contribuente.

Uno dei dati che colpiscono maggiormente, tra quelli noti sul personale delle autonomie, è la progressiva diminuzione dei bandi di concorso per assunzioni a tempo ed a titolo indeterminato. Potrebbe essere il segno di una riduzione dovuta: 1) alle difficoltà economiche dei Comuni, delle Province e delle Regioni; 2) ai blocchi del “turn over” disposte da varie leggi finanziarie; 3) alle esternalizzazioni (quando realizzate!) di funzioni e di servizi strumentali. Ma è così solo in parte perché – bene spesso – le cifre confermano: che il numero complessivo dei dipendenti rimane stabile e che, negli stessi anni, sono triplicati quelli a tempo determinato; che sono raddoppiati gli addetti ai Gabinetti sindacali ed assessorili; che sono ancora numerosi i cosiddetti collaboratori (reclutati rigorosamente senza concorso); che è lievitato il numero delle Cooperative a cui vengono affidate – senza gara – i servizi esternalizzati. Dopodiché l’aspirazione al posto fisso viene soddisfatta con le stabilizzazioni che, prima o poi, arrivano sempre, e che consentono l’assunzione a tempo indeterminato di chiunque abbia lavorato in una P.a., sia pure per un periodo minimo. Invece l’interesse generale alla parità di trattamento ed alla selezione dei migliori viene sacrificata ed i dipendenti stabilizzati diventano i beneficiari della elusione di norme poste a tutela del cittadino, aiutati da “procedure selettive” rivelatesi formalità e finzioni che, con il pubblico concorso, hanno ben poco da spartire attagliate (come sono) a requisiti modulati su misura per determinati candidati. Naturalmente tutto ciò dovrebbe indurre a declinare meglio il principio del merito, da non abbandonare mai da parte dei partecipanti ad un concorso, sempre più rassegnati a sottomettersi allo spreco ed al clientelismo.

A tale scopo può essere utile ricordare alcune semplici regole che dovrebbero ispirare sempre le assunzioni dei dipendenti. Perché vi sia un concorso (e la Costituzione sia rispettata) è necessario che tutti coloro che hanno certi requisiti possano concorrere e che il numero dei posti sia significativamente inferiore a quello dei concorrenti. Va prevista una pluralità di prove calibrate sulle mansioni da svolgere e sulle responsabilità da assumere. La selezione va fatta tenendo conto non solo delle conoscenze dei candidati quand’anche della loro esperienza. Maturità ed attitudine al relativo impiego, come la procedura, devono essere valutate in modo trasparente. È evidente che persino il rispetto di queste regole potrebbe non garantire buoni risultati. Ma certo è che la loro violazione ne stabilizza di cattivi. Oggi, in taluni Enti accade addirittura.

Oggi, in taluni Enti accade addirittura che vengano assunti – su posti inesistenti nella dotazione organica (magari di protezione civile) – personaggi sponsorizzati a livello regionale.

Claudio de Luca