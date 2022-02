Proroga dei precari nella sanità, «Attendiamo gli atti formali dell'Asrem»

TERMOLI. Relativamente alla vicenda dei rinnovi contrattuali del personale a tempo determinato infermieristico e di supporto dell’Asrem, la Fp-Cgil Molise si è attivata da subito aprendo una interlocuzione con l’Azienda per risolvere la problematica e cercando di assicurare la serenità dei tanti lavoratori e lavoratrici che, negli ultimi due anni, hanno dato tanto e talune volte hanno anche rischiato la vita per assistere i pazienti affetti da Covid.

«Sebbene il Ccnl del comparto sanità pubblica preveda una pausa di 20 giorni per il rinnovo contrattuale, con la proroga prevista dal D.lgs. n.81 del 15/06/2015 art. 21 modificato poi dal decreto legge n.87 del 12/07/2018, ribadito all’art. 2 comma 268, lettera a) della Legge 30/12/2021 n. 234), questa interruzione potrebbe essere scongiurata assicurando quindi continuità assistenziale e garanzia per i tanti lavoratori e lavoratrici precari che, in questo modo, non interromperebbero il rapporto di lavoro e non vedrebbero cancellate le ore rese in eccedenza e le ferie maturate - scrive il segretario regionale Antonio Amantini - l’Asrem, nell’alveo di un fattivo sistema di relazioni sindacali, sta valutando tale possibilità, nello spirito di garantire la continuità assistenziale ai pazienti e la certezza occupazionale ai tanti dipendenti precari.

La Fp-Cgil ha sempre affrontato i problemi sempre entrando nel merito delle questioni e cercando sempre una condivisione di interessi che abbiamo come finalità la salvaguardia dei lavoratori, delle lavoratrici e dell’utenza molisana.

Quindi siamo in attesa di tutti gli atti formali che portino alla proroga dei contratti di lavoro auspica, in attesa dell’espletamento delle prove concorsuali, che vengano formalizzate le procedure di stabilizzazione del personale avente i requisiti di legge».