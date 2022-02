Concorsi sanità tempo indeterminato, oltre 8mila ammessi alle prove selettive

CAMPOBASSO. Concluso l’iter di presentazione delle domande per il concorso a tempo indeterminato per gli infermieri e gli Oss per Asrem.

Sono 3.909 gli ammessi alla prova selettiva per gli infermieri, mentre 4.124 per quella degli operatori socio sanitari. Le domande sono state acquisite sulla piattaforma messa a disposizione da Asrem per snellire le procedure e renderle molto più agevoli.

Il prossimo passo sarà la costituzione delle commissioni di concorso e poi le prove, tutto all’insegna della celerità, limitando al minimo la burocrazia, come confermato dallo stesso direttore generale, Oreste Florenzano. L’uso della piattaforma informatica e delle nuove procedure per la selezione del personale mira proprio a questo: comprimere i tempi e rendere le selezioni di Asrem più appetibili.

“La campagna di reclutamento che abbiamo avviato – ha spiegato il direttore generale dell’Asrem – continua senza sosta. Sono decine e decine le procedure che abbiamo messo in campo, sia per reperire i medici che mancano nei vari reparti, sia per il personale infermieristico che per gli operatori sanitari in generale. Stiamo rimettendo in piedi un sistema che ormai era ridotto ai minimi termini dopo anni di blocco del turn over e di mancate assunzioni per il piano di rientro. Adesso è il momento della rinascita, che passa attraverso un piano assunzionale di migliaia di addetti. Il numero alto di domande che abbiamo ricevuto ci rincuora: potrà essere il primo passo di una nuova stagione”.