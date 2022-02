Progetto Biotours: sede temporanea diventa l'ex caserma dell'Arma

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha aderito, in qualità di partner alla proposta progettuale denominata “Biotours”- Biodiversity and Tourism Strategy to protect cetaceans- 438- di cui al programma di Cooperazione Territoriale IPA CBC Interreg italia Albania Montenegro – call 2019, il cui Lead Partner è il Jonian Dolphin conservation (Taranto- Italia).

Il progetto intende promuovere una nuova idea di turismo sostenibile al fine di preservare la salute del nostro mare, e creare un nuovo modello di turismo per famiglie e giovani basato sulla citizen science, il diretto coinvolgimento di cittadini e turisti per accrescere la consapevolezza del proprio ruolo nella protezione marina e costiera oltre che nella salute dei cetacei, dei delfini.

Sul finanziamento complessivo di 722.500 euro, sono destinati al Comune di Termoli fondi pari a 172.521,50 euro.

Le attività di progetto sono in parte state attuate nel corso dell’anno 2021 ed entro la scadenza i partner del progetto dovranno provvedere alla creazione di un centro di educazione dei cetacei per esposizioni permanenti e temporanee per studenti, turisti e pubblico in generale.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno individuare locali da destinare al centro educativo permanente dei cetacei, sulla base del modello e indicazioni trasmesse dal Lead partner di progetto, al fine di poter realizzare lo stesso entro i tempi indicati.

Considerata la disponibilità di locali, di proprietà comunale, nel palazzo dell’ex caserma dei Carabinieri, in via Martiri della Resistenza, ubicando il centro di educazione dei cetacei per esposizioni permanenti e temporanee, al 2° piano e destinando due stanze presso il medesimo immobile, nelle more del definitivo trasferimento presso il nuovo immobile (ex carcere) sito in Piazza Olimpia, oggetto di riqualificazione nell’ambito delle risorse previste nell’azione 5.1.1. della strategia dell’Area Urbana di Termoli 2014-2020.