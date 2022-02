Un gesto di cuore nel dono della Tribù dei sorrisi

TERMOLI-VASTO. Sono volontarie che provengono da diverse località, di Abruzzo e Molise, parliamo dell'associazione Tribù dei Sorrisi onlus, che lo scorso 6 gennaio trovammo anche al PalAirino, per la festa dedicata ai baby vaccini nel giorno dell'Epifania.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 16 febbraio, alla presenza della caposala, la Tribù dei sorrisi Onlus ha donato al reparto di Pediatria dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto una bilancia pesa neonato. Questa donazione era in progetto già da qualche anno ma per svariati motivi i tempi si sono allungati un po'. "Finalmente siamo riusciti a consegnare la bilancia pesa neonato al reparto, dove tutto il personale ci ha accolto calorosamente e ci ha ringraziato per questo gesto che è stato molto apprezzato. Ci auguriamo come associazione di poter tornare presto anche a donare i nostri sorrisi ai piccoli pazienti".