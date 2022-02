A 30 anni da Mani pulite, “La corruzione si ferma con la cultura, non con i processi”

“Mani pulite è stata un’inchiesta, a cui poi sono seguiti dei processi, molto molta vasta attraverso la quale si è scoperto un vero e proprio sistema della corruzione, molto legato al finanziamento illecito – illecito perché occulto – ai partiti politici”.

A colpire, nella sintesi fatta su Mani pulite dall’ex magistrato Gerardo Colombo durante l’intervista rilasciata a TreccaniChannel, è proprio quel sottolineare l’occultamento, ossia il tenere celato alla conoscenza di milioni di cittadini, dei soldi che entravano nelle casse dei partiti politici per vie, per così dire usando un eufemismo, traverse. Un’inchiesta, quella su Tangentopoli (altro nome con cui è stata denominata l’indagine giudiziaria iniziata il 17 febbraio del 1992), che ha messo in luce un vero e proprio sistema di corruzione della classe politica italiana, che sviava migliaia di miliardi di lire all’anno dal regolare ed effettivo funzionamento dell’economia pubblica. Le sole indagini giudiziarie del pool di magistrati milanesi hanno visto coinvolte più di 5000 persone, tra cui 4 ex presidenti del consiglio, una dozzina di ministri, qualche centinaio di parlamentari, quasi tutti gli imprenditori di fascia alta del nostro Paese e tantissimi anche di fascia medio-bassa. Un sistema corruttivo molto complesso e articolato, dotato di regole molto precise che le persone coinvolte seguivano molto più pedissequamente di quanto facessero con quelle contenute nelle leggi.

Altre inchieste avevano preceduto Tangentopoli, tra cui ricordiamo i fondi neri dell’Iri e la Loggia massonica P2, le quali però non avevano scosso la casta politica né intaccato il tessuto corrotto della grande imprenditoria italiana. Mani pulite è stata la prima indagine giudiziaria che ha permesso di andare a scoprire cosa si nascondeva all’interno della cassaforte del potere politico e, di conseguenza, in quella imprenditoriale del Paese. Si stima che il valore totale delle tangenti pagate da imprenditori italiani e stranieri negli anni ’80, per poter partecipare ai grandi appalti pubblici, abbia raggiunto la cifra stellare di 6,5 trilioni di lire (4 miliardi di dollari). Un danno economico enorme e un ritardo, che ancora stentiamo a recuperare, nella costruzione e nell’ammodernamento delle opere pubbliche del nostro Paese. Dal punto di vista più prettamente politico abbiamo assistito al precipitare, nella voragine originata dall’inchiesta giudiziaria, tutti i maggiori partiti al governo, la Dc e il Psi in testa, scomparsi di lì a poco dalla scena politica italiana. Ma la loro eclisse non ha significato l’eliminazione della mentalità corruttiva in quanto, come ha affermato lo stesso Colombo: “Il potere si è poi ricompattato attraverso la modifica di tante leggi, per fare in modo che finisse l’indagine e continuasse la corruzione.”

I magistrati del pool di Mani pulite - Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, Gerardo D’Ambrosio, tanto per citare i più conosciuti, ma anche Tiziana Parenti e Francesco Greco, coordinati dal Procuratore Francesco Saverio Borrelli– hanno scoperchiato, con la loro inchiesta, un sistema di corruzione che concerneva la nostra classe dirigente, ma il malaffare è molto più diffuso e radicato nel tessuto sociale italiano. Spesso nelle nostre rivendicazioni per una società più giusta confondiamo il patriottismo con il razzismo (ossia l’odio nei confronti degli stranieri). Ma essere patriottici significa principalmente amare il proprio Paese e i propri connazionali e per farlo il primo passo è quello di contribuire al benessere collettivo sia pagando le tasse, con cui vengono costruite le opere pubbliche di cui tutti possiamo godere, sia rimuovendo le barriere che impediscono il progresso sociale lasciando indietro intere fasce della popolazione. Come ha affermato Gerardo Colombo: “La corruzione non si ferma con i processi, ma con la cultura”.