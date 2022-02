Torna il Carnevale a Termoli: 4 giorni di eventi e Villaggio, ma senza i carri

TERMOLI. Dopo due anni senza balli, coriandoli, bambini dai mille colori vestiti a festa, torna il Carnevale a Termoli: un semi-ritorno alla normalità che, tuttavia, vedrà una nuova strutturazione degli eventi e senza i classici carri che hanno animato le strade termolesi. Un’assenza che, tuttavia, non peserà così tanto grazie al ‘Villaggio di Carnevale’ allestito in Piazza Vittorio Veneto.

Il carnet di eventi è stato presentato questa mattina, venerdì 18 febbraio, in sala consiliare a Termoli, seguito in diretta da TermoliOnLine, dall’Assessore al Turismo Michele Barile e da Mago Peppe, alla presenza delle scuole di ballo e degli artisti di strada presenti in sala.

«Dopo due anni di stop ripartiamo con l’evento di Carnevale, torniamo a presentare gli eventi che caratterizzeranno l’ultimo week-end di Carnevale – ha commentato l’Assessore Barile ai microfoni - Le date saranno quelle dal 27 febbraio al 1 marzo, chiudendo con l’evento del martedì grasso. Non sarà la classica programmazione di Carnevale che Termoli ha sempre proposto, perché non abbiamo avuto i tempi per poter strutturare la parata dei carri, sarà assente per questa programmazione, ma abbiamo voluto organizzare un vero e proprio villaggio di Carnevale in Piazza Vittorio Veneto dove le esibizioni dei maghi e degli artisti di strada allieteranno il pubblico dei più piccoli. Abbiamo avuto la collaborazione delle scuole di danza che, domenica pomeriggio, con le loro esibizioni daranno vita e colore all’ultimo week-end del carnevale 2022».





