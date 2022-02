"Termoli Sea Cleaners": i rifiuti pescati non saranno più gettati a mare

La presentazione del progetto Termoli Sea Cleaners

TERMOLI. Poco più di 600mila euro (604.471,10 per la precisione) con cui ristorare i pescherecci, di tutte le dimensioni, della flottiglia molisana, non solo quelli di Termoli, che riporteranno a terra nei prossimi 18 mesi rifiuti finiti nelle reti.

Si chiama Termoli Sea Cleaners ed è un progetto innovativo, unico nel suo genere nel panorama nazionale, su cui gli armatori e le associazioni di categoria spingevano da tempo. Era giudicato davvero sacrilego dover gettare di nuovo il pattume a mare e chi decideva lo stesso di scaricarlo in banchina rischiava di essere sanzionato.

Si parla tanto del degrado marino, della plastica che ingolfa gli oceani, ebbene, questa è una risposta all’emergenza ambientale, di cui nel suo piccolo il Molise è pioniere, grazie all’interessamento dell’Istituto zooprofilattico di Abruzzo e Molise, vera eccellenza nel mondo della ricerca scientifica, che a Termoli vanta un polo di biologia marina, della Regione Molise, col Governatore Donato Toma, del Comune di Termoli, col sindaco Francesco Roberti e l'assessore Rita Colaci, e della Capitaneria di Porto, col comandante Amedeo Nacarlo.

In rappresentanza della marineria Paola Marinucci, Agostino De Fenza e Domenico Guidotti.

Lo Zooprofilattico col presidente Alfonso Cantone e il direttore generale Nicola D'Alterio, nonché la ricercatrice Giuseppina Mascilongo.

Tutte istituzioni rappresentate stamani alla conferenza stampa di presentazione del progetto, a cui hanno preso parte anche le stesse associazioni di categoria armatoriali e l’istituto alberghiero Federico di Svevia, avvenuta al porto turistico Marina di San Pietro.

“Spazzini del mare”, scelta virtuosa, che vede incentivare la raccolta in mare dei rifiuti, favorirne lo stoccaggio e lo smaltimento, promuovere la formazione degli addetti ai lavori sulle corrette modalità di raccolta e di gestione, fare opera di sensibilizzazione sul recupero e sul riciclo: è la mission di “Termoli Sea Cleaners”, progetto proposto dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, che sarà realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca e di tutta marineria molisana.

"Termoli Sea Cleaners" si pone in linea con l’Avviso pubblico emanato dalla Regione Molise, che finanzia interventi di raccolta dei rifiuti marini da parte dei pescatori, nell'ambito del più ampio contesto del Programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp), volto alla promozione di una pesca e di un'acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura.

Il progetto dell’Istituto zooprofilattico e degli stakeholders, mediante la predisposizione di un protocollo ad hoc sulle varie fasi della raccolta, prevede azioni specifiche in ragione delle quali le imbarcazioni partecipanti all’intervento preleveranno rifiuti durante le normali operazioni di pesca o a seguito di uscite finalizzate alla sola raccolta.

Nel congratularsi per l’iniziativa messa in campo, il presidente Toma ha sottolineato come, nell’attuale condizione di carenza normativa in materia, “Termoli Sea Cleaners” sia un progetto che anticipa i tempi e possa considerarsi, a tutti gli effetti, una best practice che fa accendere i riflettori sul Molise.

