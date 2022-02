Campomarino, il 19 febbraio presentazione del libro sui Ragazzi Vincenti dell’Asd

CAMPOMARINO. Sabato 19 febbraio, alle ore 18.30,a Campomarino, nella splendida location di Palazzo Norante (sede dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali e della biblioteca “Ibrahim Kodra”, si terrà la presentazione del nuovo libro del giornalista Emilio Antonio Beltotto dedicato alla squadra di calcio della sua cittadina e precisamente l’Asd Campomarino dal titolo “Ragazzi Vincenti: l’Asd Campomarino conquista la 22^edizione della Molise Cup”. Ogni volume è un pezzo unico, di formato cm 29,5 x21, stampato a quattro colori, a tiratura limitata manualmente numerati e siglati dall’autore,ripercorre la straordinaria cavalcata della conquista della Coppa, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Molise della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti,e riservata alle società regolarmente iscritte al Campionato di Prima Categoria(obbligatoria) e di Seconda (facoltativa).Corredato da fotografie molto belle nonché i tabellini delle gare, le schede personali dei protagonisti, l’organigramma societario, il dettagliato albo d’oro della manifestazione e tante alte notizie. La conquista della Coppa permise alla società adriatica di ottenere nella successiva stagione sportiva il ripescaggio al Campionato di Promozione, categoria che mancava da ben undici anni. Il libro-sottolinea l’autore-vuole essere un tributo allasocietà presieduta dall’ex presidente Luciano Cieri che, nell’arco di due anni riuscì a tornare protagonista nel panorama calcistico regionale nonché uno “scrigno” da custodire gelosamente, soprattutto per i tanti tifosi e sportivi rossoblù”.

All’evento parteciperanno, oltre all’autore, il sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri, l’Assessore allo sport, Mauro D’Egidio, la Delegata alla Cultura Carmen Carriero, il presidente dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, Gaetano Piermarino e il Direttore dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali e della Biblioteca “Ibrahim Kodra”, Marco Altobello.

È prevista la partecipazione di rappresentanti del CRMolise della Figc-Lnd nonché altre autorità sportive, politiche ed istituzionali. Una copia dell’opera sarà conservata nella biblioteca della FIGC Lega Nazionale Dilettanti come da richiesta del Coordinatore dell’Ufficio Stampa e Comunicazione.

Il libro viene presentato in vista della finalissima della Coppa Italia Dilettanti (in programma sabato 26 febbraio sul campo neutro “V. De Santis” di Montenero di Bisaccia) che vedrà la compagine adriatica(militante nel campionato di Promozione) confrontarsi con la quotata Isernia (Eccellenza) e vuole essere da sprono per la società, la squadra e i tifosi con l’obiettivo di emulare la gloriosa Turris di Santa Croce di Magliano(ad ora essere l’unica compagine di Promozione a conquistare la Coppa, da allora sono passati ben 29anni!!!).

L’evento si svolgerà nel rispetto delle attuali normative anti-Covid (obbligo del green pass e mascherina).





