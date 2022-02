Dipartimento di salute mentale e dipendenze Asrem, Angelo Malinconico è il nuovo direttore

TERMOLI. Ha compiuto 68 anni lo scorso 6 febbraio ma è ancora in prima linea.

Il dottor Angelo Malinconico è stato nominato dall’Asrem, formalmente, direttore del dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze.

Una struttura a carattere regionale divenuta realtà nel 2018, che ha reso esecutivo con un decreto dell’allora commissario ad acta quanto disposto nell’Atto aziendale.

Malinconico stava sostituendo dall’inizio dell’autunno il dottor Franco Veltro, andato in pensione lo scorso 31 dicembre.

Psichiatra, Criminologo, Psicologo Analista dell’International Association Analytical Psychology, con funzione didattica dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica. Didatta, inoltre, delle Scuole di Psicoterapia Atanor dell’Aquila, Apap di Torino, Istituto Gaetano Benedetti di Assisi-Perugia. Direttore dei Servizi per la Salute Mentale in basso Molise da oltre 20 anni. Formatore e supervisore di operatori della salute mentale in varie regioni italiane. Membro ordinario e vice-presidente del Lai (Laboratorio Analitico delle Immagini). Past president dell’Airsam (Associazione Italiana Residenze per la Salute Mentale). Membro del Collegio Nazionale Dipartimenti di Salute Mentale. Componente la direzione della Rivista di Psicologia Analitica.

Autore di circa 120 articoli e di numerosi libri, tra cui: Per Astrolabio-Ubaldini, Roma: Il Gioco della Sabbia. La ricerca infinibile (con N. Malorni), 2020. Per Franco Angeli, Milano: Comunità Terapeutiche per la salute mentale: intersezioni (a cura, con Alessandro Prezioso), 2015. Per Edizioni Moretti e Vitali, Bergamo: Jung e il Libro Rosso: il Sé e il sacrificio dell’Io (con S. Tagliagambe), 2014. Per Cortina Editore, Milano: Pauli e Jung, un confronto su materia e psiche, (con S. Tagliagambe), 2011. Per Mimesis: Tempo e sincronicità (con S. Tagliagambe), 2018. Per le Edizioni Magi: Psiche mafiosa, immagini da un carcere (con N. Malorni), 2013; Il sogno in Analisi e i suoi palcoscenici, (a cura) 2011; Psicosi e Psiconauti, (a cura), 2010; Al di là della parola: vie nuove per la terapia analitica delle psicosi (con M. Peciccia), 2006. Per Vivarium di Milano: La Forma della psichiatria (a cura, con P. Russo e G. Villone), 2020; Psicologia analitica e mito dell’immagine. Dialogando con Paolo Aite, 2017; Giochi antichi parole nuove, il Gioco della Sabbia nel campo analitico (a cura, con F. Castellana), 2002. Buon lavoro dottor Malinconico.