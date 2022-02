Don Renato Greco lascia la comunità parrocchiale a Portocannone

PORTOCANNONE. È stato un fulmine a ciel sereno l’abbandono del parroco Don Renato Greco della parrocchia Santi Pietro e Paolo. L’annuncio è stato fatto dallo stesso prete durante la messa domenicale senza alcun preavviso.

Dopo quasi tre anni in cui il parroco è subentrato a don Stefano Chimisso, Portocannone rimane nuovamente senza una figura importante come quella del parroco. Ufficialmente il suo allontanamento è dovuto ad un legittimo pensionamento ma ciò che colpisce è che non sia stato annunciato neanche alla comunità parrocchiale in modo che quest’ultima, come spesso succede, potesse celebrarlo con una festa di commiato.

«Lascia sgomenti anche il fatto che il parroco non abbia voluto neanche aspettare il tempo per trovare un sostituto ma che si sia congedato non appena il suo tempo fosse scaduto», il commento di alcuni fedeli.

Adesso la palla è nelle mani del vescovo Gianfranco De Luca, che dovrà nominare un sostituto alla guida della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sperando che possa rimanere per un periodo più lungo ed interagire con la comunità arbereshe del centro bassomolisano.